Incertidumbre o claridad

Existe aceptación amplísima en los estudiosos de las ciencias sociales del hecho de que el ascenso de la ultraderecha, así como el contagio de sus ideas a grupos conservadores clásicos, tiene como causa principal la sensación de desconcierto y una consecuente tendencia a la nostalgia, a la idealización de la vida en un pasado que se idealiza y manipula. El primer problema, a partir de esta idea, es ponerse de acuerdo, mínimamente, en la interpretación de cuáles son las fuentes de ese desconcierto. La cuestión no es abstracta, ni mera materia de saberes académicos, sino que es preciso establecer unos principios sólidos para trasladarlos a la misma ciudadanía confusa. En última instancia es un acuerdo acerca de la conveniencia y requisitos para sostener la democracia. Ni más ni menos. Por eso suenan a vacuas e hipócritas las soflamas ultraderechistas y derechistas, de inflamado amor a lo democrático, mientras perseveran en incrementar el desconcierto y la melancolía retrógrada.

No es fácil intervenir intelectual y políticamente en esta situación. Sobre todo porque el mismo problema actúa estirando un lado de la manta para taparse, dejando al aire de la noche helada otras partes de la anatomía social. Hablamos a la vez de igualdad real entre hombres y mujeres, de la salvación del planeta que exige de restricciones en algunos modos de vida, de la crisis de servicios públicos, de los riesgos nucleares, de los hábitos alimentarios, del peso de las tradiciones, de los límites de los nacionalismos. Y de economía. Y los perfiles, en cada caso, suelen ser difusos y confusos, aunque todos conozcamos a abundantes cantamañanas que disponen de respuesta fácil y cierta para cada problema, que concluyen que, si no se solucionan es porque los políticos carecen de voluntad para hacerlo. Es difícil medir el daño que con este discurso antipolítico –esto es: antidemocrático– hacen estos cultores de la nada, pero es elevadísimo.

Por todo ello es extraordinariamente repugnante pero, a la vez, grato, encontrar en una misma noticia que Unicaja ha incrementado sus beneficios en un 67%, que el Banco de Sabadell los ha duplicado y que los de Repsol han sido de 3200 millones de euros. Estoy absolutamente seguro de que estas entidades ejemplares disponen de abundantes economistas y equipos de comunicación para justificar las razones de cada céntimo. Y más allá: las extraordinarias virtudes que representan para el país, para cada ciudadana, para cada ciudadano. Y estoy casi seguro de que no sabría rebatirles las cifras. Pero es que no hace falta: ahí quedan plantadas con toda su obscenidad. Decir esto es demagógico. Lo sé. Pero desde los buenos tiempos de la Grecia clásica viene siendo demagógico criticar a los ricos y a las empresas que posibilitan que muchos puedan redondear gloriosas retribuciones trabajando más bien poco. Criticar a los esclavos, a los trabajadores explotados, a los parados… eso, sin embargo, nunca ha sido demagógico. Aunque, recordemos, hay variadas formas de practicar ese insulto: ridiculizando las demandas de subida de sueldos acorde con la inflación, regateando con las pretensiones de igualdad salarial entre hombres y mujeres, batallando contra las pensiones o el trabajo precario. Y el caso es que cuando se han mejorado estas cosas el mundo no se ha acabado. Que se lo pregunten a Repsol, Unicaja o Sabadell, los pobres.

¿Es este un debate que interese, que sea positivo en las actuales circunstancias? Por supuesto que sí. Mire usted a Francia. Y lo que va a venir. Otra cosa es que sea un debate que muchos –incluidos algunas de las izquierdas– pensaron que no volvería. Esta reminiscencia de lucha de clases es menos bonita que las disputas culturales. A la clase obrera casi siempre le ha faltado glamour, las cosas como son. Pero cuando se repite que la opulencia se ha terminado, de lo que hablamos es de esto: algunos seguirán siendo opulentos y, para que ello ocurra, debe reducirse la calidad de vida de otros. No hay para todos cuando los dineros públicos deben atender muchas prioridades derivadas de la acumulación de crisis y aún se habla de «ortodoxia» económica para referirse a recetas neoliberales y extrema contención fiscal. Esa es la ortodoxia, precisamente, que difumina cada día el paisaje de gran parte de la ciudadanía y que anima a cargar contra la política y las instituciones. Esta es la economía en el nuevo horizonte de guerra, inflación, cambio climático y recuperación de servicios públicos postpandemia. Una economía que, o da un giro, o atentará directamente contra la democracia.

Esta es la lección que aún no acaba de entender toda la socialdemocracia, incluyendo algunos partidos que quizá sean socialdemócratas aunque no lo sepan. O se consigue situar la economía en el eje de los debates o la fragmentación de discursos reforzará la incertidumbre y nos arrastrará a los precipicios que tanto tememos pero a los que nos acercamos con la fascinación del diablo en la mirada, La prudencia, en este escenario, toma otro aspecto, ¿quién sabe, incluso, si la percepción de la realidad haría que muchos aceptaran subidas de impuestos cuando antes la rechazaron?, ¿y si muchos políticos actuaran confrontando con fantasmas que ya se deshilachan en estos torbellinos? ¿No merece la pena empezar a indagar, hacer una nueva minería de votos de cara a próximas elecciones?