El hombre blandengue

EL Ministerio de Igualdad a través de la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Genero el pasado 8 de Septiembre aborda una campaña con un Plan cuyo objetivo es «iniciar el camino hacia la garantía del cuidado como un derecho en España, desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres» desplegando la imagen de un hombre que cuida de la logística del hogar y que sabe que su sitio en la sociedad no es el que tradicionalmente se le había asignado. Y toman el término «blandengue» de una entrevista que se le hizo al Fary en 1984 donde manifiesta que la «mujer necesita un pedazo de tío y no un hombre blandengue».

Estamos de acuerdo que la sociedad actual tiende a la igualdad entre hombres y mujeres y se ha avanzado considerablemente desde hace tiempo en este camino y lo argumentado por este cantante fallecido en 2007 cada vez tiene menos cabida en una sociedad que aspira a la igualdad; lo que es una ardua tarea, que de momento parece tener poca resistencia y si un amplio consenso social.

Hasta ahí me parece bien pero el usar lo de blandengue como peyorativo del hombre da la impresión que no se ha hecho una concreción definitoria correcta, porque blandengue significa «persona, en este caso el hombre, de excesiva debilidad de fuerzas, de moral y de animo». Por lo que en el ámbito de la igualdad debería haberse buscado un calificativo que emparejara a los dos sexos, al masculino y al femenino, y no dando la subrepticia impresión que lo que se pretende es situar a uno de estos dos especimenes biológicos, al hombre en un plano opuesto al femenino porque la construcción de una sociedad feminista nos compete a todos y no como indica la ministra Montero, que las mujeres deben ser protagonistas de la construcción femenina.

Y lo que pusiera acontecer, y hay sesgos de ello, es que se estuviera en una relación de poder no tan larvada y soterrada donde se prodiga una supremacía femenina sobre lo masculino lo cual iría en contradicción de la propuesta del Plan; encontrándonos, tal vez, mas allá del inicio (sin dejar de recordar lo que continua vivo del marxismo) de una nueva versión de la ,lucha de clases que bien pudiera desembocar en una lucha de poder donde los que han estado oprimidos por el poder elaborado por la misma historia pudieran estar en el camino de la revancha y esperan activamente obtener cotas mas altas, que tal vez vayan encaminadas a cambiar el rumbo de una historia dinamizada por la «razón patriarcal» para convertirse en matriarcal.

Tan es así que filosofas feministas como Amelia Valcárcel y Celia Amorós nos dicen que pudiera acontecer un grupo de clase ascendente que comporta un nuevo proyecto de subversión de valores como todo movimiento emancipatorio de grupo o clase ascendente. Y el movimiento femenino no iba a ser una excepción.

Celia Amorós en su libro hacia una crítica de la Razón Patriarcal enfatiza que la liberación de la mujer tendrá que combinar dos situaciones: ir mas allá del discurso de la diferencia y de la igualdad y administrar con la practica como criterio regulador ambos discursos eludiendo cualquier atajo.

Sin dejar de tener en cuenta que la diferencia de los sexos , masculino y femenino, estructura el pensamiento humano donde se entroncan esos dos conceptos, a la vez complicados y sinuosos: lo idéntico y lo diferente, por lo que al cambiar las relaciones de lo masculino y femenino ya de entrada supone una convulsión sociológica que pudiera trastocar algunos resortes intelectuales que se han elaborado en el tiempo.

De ahí que haya que afinar muy bien en remarcar términos que pudieran alejarse de la igualdad que se dice pretender como el de blandengue por muchas explicaciones que se hayan dado y se den en el futuro.