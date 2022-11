Los vecinos de Puerto Naos, que llevan más de un año sin poder regresar a sus domicilios por la elevada toxicidad de los gases emanados todavía por el maldito volcán, han recibido notificación que deben pagar el IBI. Conozco a alguno de los afectados por esta miserable actuación administrativa pero no puedo reproducir ninguna de sus afirmaciones, porque terminaría en un juzgado. Y sin embargo tiene toda la razón. A ver lo que inventa esa genio político llamado Anselmo Pestana. Lo que sea porque vamos, no va ahora nadie a dudar que será el cabeza de lista del PSOE por La Palma al Parlamento de Canarias. Que se lo lleva currando tres años, Pestana, tres años comiendo sapos leprosos todos los días, sapos cada vez más grandes y más hediondos, sapos cada vez más hinchados y más repugnantes, cuando no son los migrantes y su emporcado hacinamiento son los palmeros y su lava y sus gases y sus volcanes, que lo del pobre Pestana es un sinvivir, así que lo más probable es que el delegado del Gobierno responda que se trata de un error, un error solo achacable a los propios vecinos, que no han sabido comunicar esta infeliz circunstancia a las autoridades competentes, es decir, que aquí, en este asunto, los incompetentes son los vecinos, no las autoridades, si bien es posible, sostendrá Pestana, que todo esto lo haya organizado Coalición Canaria, los agentes secretos que tiene CC en toda la isla, que abres un paquete de marquesotes y te salta un coalicionero para convocarte una manifestación de protesta cuando todo va de puta madre, sostendrá Pestana, mira la cifras de empleo, mira lo que paganos por quitar cenizas un par de horas, esto es un gobierno que se preocupa por las personas, y las personas, cuando son propietarias de una vivienda, deben pagar el IBI, queda definitivamente claro, porque en esas casas no estarán ahora viviendo personas, pero viven recuerdos, viven remembranzas, viven sentimientos de nostalgia y de dolor, viven sombras perdidas y acongojadas, vive el olor desvaído de personas y animales y cortinas y alfombras, y eso es un montón de cosas, en realidad las viviendas, en Puerto Naos, en La Bombilla, sostendría Pestana, están más llenas que nunca, más habitadas que nunca, más vividas que nunca, y todos hemos de aportar, a través de la fiscalidad, los recursos imprescindibles para mantener el Estado de Bienestar, y quien no lo hace son los ricos, los millonarios, los egoístas, y así no pueden actuar, no deben actuar y, con total seguridad, Pestana está convencido, no van a actuar los vecinos de Puertos Naos. Ni de La Bombilla.

Y poco a poco, sin duda, don Anselmo se iría entusiasmando, recuperando la confianza en sí mismo, no hay volcanes ni pateras que puedan con él, y sostendría Pestana que el Gobierno central, con la leal colaboración del Gobierno autónomo, podría haber establecido nuevos tributos en una situación en la que es más imprescindible que nunca mantener en alto el escudo social que protege a las clases medias trabajadoras a medias, un impuesto, por ejemplo, por la ceniza caída, con el bellísimo efecto paisajístico que causa y del que los palmeros han disfrutado gratuitamente durante más de un año, o un impuesto por la solidaridad recibida por toda España, una solidaridad hermosa y fruitiva, del que la población de las zonas afectadas ha dispuesto sin que nadie les pidiera un céntimo, o una modesta tributación por ese sucedáneo de apocalipsis que pudo vivirse hace un año y por el que nadie ha tributado. Y eso por no hablar de la luz de La Bombilla, porque si es una bombilla funcionará con fluido eléctrico, sostendrá Pestana, que se frota las manos y marca el número telefónico del comisionado para la Reconstrucción de la Isla, porque no conoce a nadie al que le molesten más los pedigüeños palmeros ni que talle con tanto mimo cualquier imbecilidad si es lo suficientemente infecta.