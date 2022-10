Enésima desproporción

No cabe la menor duda de que los mundos del cómic y del cine se han unido en numerosas ocasiones para producir interesantes películas y entretenimientos colosales. Sin embargo, en las últimas décadas la proliferación de producciones demasiado similares ha saturado y esquilmado un terreno hasta entonces altamente productivo. A título personal, ya hace bastantes años que estas propuestas no me resultan ni interesantes ni entretenidas. La estrategia de apostarlo todo a la desproporción visual se torna cansina, por más que la pulcritud técnica que la acompaña sea meritoria. Se trata de un género que está muriendo de éxito mientras se lleva por delante una parte considerable del Séptimo Arte de toda la vida.

Bajo la capa de un antihéroe atípico, el personaje de Black Adam surgió inicialmente en los cómics de la factoría DC y ahora desembarca en la gran pantalla de la mano del director español Jaume Collet-Serra, un habitual del terror y la acción. Durante algún tiempo se alió con Liam Neeson en la descabezada cruzada que emprendió el actor irlandés como estrella de violentos títulos como Sin identidad, Non-Stop (Sin escalas), Una noche para sobrevivir o El pasajero. Y parece que esa alianza se está forjando en la actualidad con Dwayne Johnson La Roca, con quien ya ha estrenado Jungle Cruise y la presente Black Adam. Cierto es que los largometrajes de Collet-Serra contienen intensidad y ritmo, pero a cargo de unos guiones planos y pobres, y de una aparatosidad óptica que no esconde las carencias de los personajes ni la reiteración de las propuestas. Se percibe igualmente cierto tufillo pretencioso, una especie de intento de vender un producto más serio y profundo que la competencia, pero que se queda en ínfulas injustificadas. A lo sumo, puede presumir de disponer de un ingente presupuesto, en el hipotético caso de que esa circunstancia sirva para alardear. Por lo que a mí respecta, la proyección me pesó y las dos horas de metraje se me antojaron excesivas. Black Adam se alza como una derivación de la cinta ¡Shazam!, filmada en 2019. Los orígenes de su protagonista se remontan al antiguo Egipto. Sus omnipotentes poderes y su maldad le condenaron miles de años atrás pero, recién liberado, se reinventa en un mundo necesitado de justicieros. Un grupo de héroes tratará de que este peligroso superhumano halle la redención utilizando en esta oportunidad su poder para hacer el bien. Unas moralejas muy trilladas y una trama sin ningún tipo de interés hacen de este visionado una penosa cuesta arriba que no da para más, pese a lanzarse en brazos de unos insuficientes efectos especiales. Sin duda, se trata de un film menor dentro del cine de superhéroes. El momento de buscar nuevos relatos y de ofrecer propuestas más imaginativas y creativas pasó, pero muy pocos oyeron el mensaje, así que no pocos productores continúan resistiéndose a abandonar algunas fórmulas antaño exitosas que crearon tendencia. En otras palabras, malos tiempos para el cine. Dwayne Johnson, cuya carrera ha ido compaginando sagas de acción con comedias, se erige en estrella absoluta. Tan pronto aparece en Be Cool y Superagente 86 como se engancha al serial de Fast & Furious. Hay que reconocerle su capacidad para el humor y un físico que le catapulta a superproducciones de estas características. Aquí no desentona, si bien al proyecto, vacuo y repetitivo, le falta frescura y enjundia. Le acompaña el ex Agente 007 Pierce Brosnan, otro habitual de estas producciones. Sus papeles en El escritor, Evelyn o El sastre de Panamá, donde ofreció su mejor versión artística, no son los más conocidos por el gran público, y en esta ocasión deambula de forma errática. Intervienen asimismo Aldis Hodge (Figuras ocultas, Straight Outta Compton), Sarah Shahi (Una bala en la cabeza) y Jennifer Hollan (El escuadrón suicida de 2021). Aunque sin acreditar, aparece también Viola Davis, ganadora de un Oscar por Fences y cuatro veces candidata a la estatuilla dorada de la Academia de Hollywood.