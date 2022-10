Ojito con las pensiones

Como éramos pocos parió la abuela. Una prestigiosa fundación llamada Fedea, que es como un cuarto de pensar con expertos fiscalistas, economistas y otrosistas, lanzó esta semana, por casualidad justo cuando se empiezan a discutir los Presupuestos Generales del Estado, una propuesta para subir más las pensiones más bajas y menos las más altas. Sería estupendo, sobre todo para el Gobierno porque se ahorraría en torno a cinco mil millones de euros que dejaría de pagarle a los pensionistas. O sea, una trampa.

No es la primera ni será la última voz que propone alternativas desesperadas a la creciente cuantía de las pensiones en nuestro país, que alcanzará el año próximo una estratosférica cifra cercana a los doscientos mil millones.

Este es un país de coña. De verdad. El único donde te ofrecen un seguro de accidente, pero siempre y cuando no tengas accidentes. El único donde te vinculan las pensiones al IPC, siempre que el IPC no suba demasiado. Pero resulta que la ley que establece cuánto tienen que subir las pensiones se aprobó en diciembre de 2021. O sea, que no estamos hablando de una norma de hace dos siglos, sino de anteayer. ¿Tan temprano se la quieren cargar?

Durante el año que ha transcurrido la inflación se ha disparado a la estratosfera y de acuerdo a lo previsto en esa ley, las pensiones tendrán que subirse sobre un 8,5% que será la media de inflación de este año. Pero cuando hay que aplicar la norma, empiezan a surgir voces que proponen desobedecer la ley o cambiarla, porque consideran una barbaridad cumplir con sus términos. Son excusas de mal pagador.

Claro que en este país hay diez millones de pensionistas. Demasiada gente para tocarles los cojines en pleno año electoral. Por eso el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene, contra viento y marea, que cumplirá la ley, cosa que en cualquier país sería lo normal, pero que aquí se celebra como un acontecimiento excepcional.

Lo que pasa es que cuando empiezan a surgir voces autorizadas, como el Banco de España o Fedea, avisando de la locura de subir tanto –catorce mil millones– las pensiones, bien podríamos pensar que se están lanzando globos sonda para ver cómo reacciona la gente. Deberían ahorrarse el trabajo porque sea cual sea la ocurrencia que se proponga con los jubilados sería como meter la mano en un avispero.

No subir las pensiones al IPC sería, ahora mismo, una ilegalidad. Y modificar la ley, un error político de incalculables consecuencias. Sin duda fue una temeridad vincular la subida de las pensiones a la de los precios, sobre todo con la que está cayendo. Pero haberlo pensado mejor. Eso es lo que se aprobó y toca apechugar con ello. Que gasten menos en asesores.