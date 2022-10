La ballena flotante de España

Las enfermedades se reconocen por sus síntomas. Tenemos ahora al Gobierno de España negociando apoyo parlamentario para el proyecto de presupuestos para el próximo año. Y conocer qué es lo que se está discutiendo nos conduce de cabeza al diagnóstico de una patología terminal. Una que impide pensar en España como un Estado de ciudadanos libres e iguales. Simplemente porque no lo es. Y porque nadie pretende que lo sea.

Para empezar, porque no se está hablando de dinero. Para el socio de Gobierno, Unidas Podemos, es la oportunidad de imponer a Pedro Sánchez, que no les hace ni puñetero caso, un calendario de medidas ideológicas que de otra manera Moncloa no aceptaría. Esquerra Republicana de Cataluña, aprendiendo de los errores del pasado, pretende modificar las leyes para que los futuros intentos de independencia de los catalanes no supongan condenas, exilios y represalias judiciales. Y la izquierda de Bildu exige más acuerdos de acercamiento a prisiones vascas de los terroristas etarras encarcelados, para mejorar sus condiciones de vida en tanto se logra liberarlos. Solo la derecha vasca tradicional, el PNV, encargada de la división financiera, está ordeñando al Gobierno para conseguir inversiones en redes ferroviarias, autopistas y grandes infraestructuras. Estos son los negociadores principales: el resto de organizaciones políticas territoriales, incluyendo a los nacionalistas canarios, se sienta a la mesa de negociación para trastear con las sobras.

El Congreso de los Diputados se ha convertido, de huevo, en una cámara de los territorios. Y las autonomías que cuentan con más diputados independientes de los grandes partidos, tienen mayor fuerza a la hora de intercambiar sus votos por pasta. La lección práctica que se está dando a todos, con luz y taquígrafos, es que si quieres que tu comunidad sea debidamente atendida, en términos de financiación, lo que tienes que hacer es votar a opciones territoriales o nacionalistas. Porque votar a un diputado del bipartidismo reinante para que represente tus intereses es una memez. Se sentará en su escaño y levantará la mano para votar lo que le ordenen sus jefes, no lo que a ti te conviene. No lo digo yo, lo hacen ellos.

Así que estamos asistiendo a una negociación sobre los presupuestos en los que todo el mundo habla de todo, excepto de los presupuestos mismos. Es el cadáver de una ballena, flotando en el mar electoral, al que todos los depredadores acuden para llevarse un trozo. Que será más grande, cuanto mayor sea la boca y más dientes tenga. Algunos sostienen la ilusión de que la ballena devorada, aún sigue viva.