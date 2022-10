Entre las chorradas y el bicarbonato

No podría vivir sin el bicarbonato. Me salva la vida. Cuando leo, por ejemplo, que la campaña del hombre blandengue del Ministerio de Igualdad costó dos millones de euros, lo único que me salva de desaparecer devorado por mi propio ácido gástrico es un vaso enorme de agua bicarbonatada. Que sabe a rayos, pero mucho mejor que conocer en qué se gastan el dinero de nuestros impuestos.

Con dos millones de euros se puede ayudar a un montón de mujeres maltratadas. Se pueden pagar los costos vitales de medio centenar de familias, a razón de cuarenta mil euros anuales. Se pueden hacer muchísimas cosas más útiles que una irrelevante campaña de publicidad para «mostrar el modelo de evolución de masculinidad en los últimos cuarenta años». Ah, qué importante. Y para «dar visibilidad a diferentes modelos de masculinidades». En qué inmensa cantidad de chorradas se dilapida el dinero que pagamos con nuestros impuestos. Dos millones en una campaña de masculinidades. Le pones bicarbonato, lo revuelves bien y le echas la noticia del último informe sobre la pobreza en Canarias. Uno que alguna autoridad, afectada por una hipoxia política que parece haber causado daños neuronales irreversibles, celebra como una buena noticia, porque la exclusión social en las Islas Canarias retrocede poco más de un punto. Vamos por el buen camino porque estamos creando pobreza a menor velocidad que antes. ¡Abran las botellas de champán! ¡Inflen los globos! ¡Hay que joderse! ¿Es que no se enteran? El número de personas en pobreza severa en Canarias ha crecido. Pero además, eso no es lo peor. Nos estamos quedando sin clase media. Y la renta familiar disponible de los canarios se desploma año tras año, alejándose de la media del Estado peninsular. La economía de las islas no crea suficiente riqueza para que esta sociedad sea próspera. Ya saben, el maldito modelo: el monocultivo del turismo, que es nuestra salvación y nuestra condena. Hace años que estas islas se tendrían que haber convertido en una zona de baja imposición, en el paraíso fiscal al que apuntaban aquellos puertos francos que nos permitieron ser lo que fuimos. Hoy, en cambio, sobrevivimos gracias a los siete mil millones de euros que nos llegan de Madrid y de Bruselas. Uno deja de ser niño cuando se emancipa de sus padres y aprende a ganarse la vida por sí mismo. Esta tierra sigue malviviendo en una primaveral niñez. Y no parece que nada la pueda sacar de esa dulce somnolencia en la que pescan empresas hoteleras, bancos y grandes cadenas comerciales que tienen el culo sentado allá y la manguera puesta aquí.