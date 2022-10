Un villero en Venezuela

Las nuevas tecnologías permiten que nos aproximemos ante el periplo vital de un canario que lleva varias décadas residiendo en Venezuela. Su nombre es José Polegre Arbelo. Nace el 31 de mayo de 1947 en el municipio de La Orotava, concretamente en la calle Claudio, número 20. A los dos años inicia su formación académica en la Escuela de Doña Herminia Mesa. Se traslada en 1952 al colegio de San Fernando, situado junto al Cementerio Municipal. Recuerda, con gran cariño, al maestro Fernando Álvarez. Tras ello pasa a la Academia Mercantil, en la calle Calvario, teniendo como profesora a Estela Quintero hasta 3º de bachillerato y luego seguiría en el colegio Santo Tomás de Aquino hasta su marcha a Venezuela, concretamente el 1 de noviembre de 1964. A la despedida en el muelle le acompañaría su familia, guardando en una imagen los rostros de sus padres, José Polegre Robles y Florentina Arbelo Sánchez; sus abuelos paternos, Cirilo Polegre López Zapatero y Milagros Robles (natural de Garachico); sus abuelos maternos, Eloy Arbelo Hernández (natural del Puerto de la Cruz y conocido como Eloy El canalero) y Ana Sánchez Sánchez (natural de Telde), residentes en El Ramal, concretamente en la curva de Villa Clara. Emigra en el transatlántico Begoña. En ese proceso influye la política de reagrupamiento familiar generada bajo tal contexto. Llega al estado La Guaira el 9 de noviembre de 1964. Pocas semanas después ya estaba trabajando en una tienda de venta de discos. Una experiencia que se llega a prolongar durante apenas un mes pues, tras ello, pasa a iniciar un nuevo ciclo laboral en un taller de serigrafía y suma a esa etapa de su vida el estudio durante las noches. Tenía por entonces 17 años. Con muchas horas de dedicación va superando diferentes cursos: dibujante técnico industrial, dibujo publicitario, contabilidad, costes y auditoría, etc. Aprovecha al máximo, como joven que es, las horas de estudio y trabajo, uniendo a esa labor la práctica del deporte, jugando al fútbol en varios equipos como el colegio La Salle, el Catalonia, un equipo de asturianos, entre otros. No olvida la dramática experiencia sufrida con apenas 20 años, residiendo en Venezuela durante el terremoto de magnitud 6,5 que sacudió la capital el 29 de julio de 1967. Colabora en la confección de las alfombras del cuatricentenario junto a varios villeros (Salvador Delgado, conocido como Chicho, sería ejemplo de ello). Logra cambiar de trabajo e incrementar el sueldo en una ferretería. Se encarga de la administración y, durante las mañanas, es el responsable de ventas hasta llegar a ser socio. Contrae matrimonio en 1973 con Yolanda Machado Cruz (mujer de padres villeros, aunque nacida en Venezuela) teniendo por descendencia dos hijos: Sheila y José Manuel Polegre Machado (socio junto a su padre en la ferretería). No ha perdido nuestro biografiado los vínculos con su terruño y hasta en seis ocasiones ha visitado a familiares y amigos canarios, recordando con nostalgia la primera vez de su regreso tras diez años de matrimonio.

Su madre fallece en 1986, siendo un golpe muy duro para toda la familia tras perder la vida en un accidente de coche debido a un conductor imprudente que conducía bajo los efectos del alcohol. José Polegre nos manifiesta que, tras ese suceso, su padre quedaría gravemente afectado. Por ello, regresa varias veces a La Orotava con el fin de intentar que se recuperara anímicamente, falleciendo unos años después. Venezuela ha sido el territorio en el que nuestro biografiado ha logrado forjar su descendencia, encontrar empleo y salir adelante en la vida bajo diversas circunstancias. Sin embargo, como muchos otros que dejan atrás su tierra, no duda en recordar que los inicios estuvieron marcados por muchas horas de lágrimas y nostalgia. Es el relato vital de José Polegre Arbelo el ejemplo de un canario, de un villero, que ha marcado una trayectoria de constancia, esfuerzo y sacrificio en Venezuela.