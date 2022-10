Más rejas tiene el hambre

Hace muchos años fui a visitar a una conocida de mi familia, ya muy mayor, que pasó toda su vida en su casita de La Isleta y que, imagino que por desafortunados avatares que nadie me contó, al morir su marido y no tener hijos, vino a dar con sus huesos y su menguada carne a una pensión misérrima de la isla vecina, que compartía con otros desheredados del mundo. No se me olvidará el olor de aquel lugar que se estaba cayendo, literalmente, a trozos. Ni cómo un conocido delincuente, asiduo a las broncas de los garitos de entonces, la atendía solícito, cual manso corderito, y le planchaba, de manera conmovedora, la ropa, manteniendo algo de orden y dignidad en todo aquel caos.

La estampa me sacudió tanto, que creo que, aun siendo muy joven, desde ese momento comencé a pensar en mi vejez y a contemplar la verdad que hay en los refranes simples, como ese que dice que uno casi siempre sabe dónde nace, pero no dónde va a morir. Pensar en la vejez cuando eres joven es cosa de gente rara, lo comprendo. Hasta ese momento, la senectud era futuro tal vez nunca alcanzado, por aquello de que a esas edades somos noveleros y siempre tenemos la tentación de pensar que la vida canallita nos va a llevar a dejar un cadáver luminoso y bello, como el de Marilyn, como los del club de los 27, como el del más cercano Félix Francisco, y nos va a convertir en leyenda. Lo normal es empezar a pensar en la decrepitud ahora, cuando piso los cincuenta, cuando escucho la palabra «pensiones» y ya no me viene a la cabeza únicamente mi madre, sino también lo que vendrá y si estaré preparada física, mental y, sobre todo, económicamente para ello. Ahora leo noticias de viejos y para viejos. A mucha honra. Y, de este modo, me entero de que en Japón hay, desde hace unos años, un crecimiento de los arrestos a delincuentes mayores, que se han duplicado en la última década. Miren que la noticia daría para chiste. Batallones de ancianos con un pie en el otro barrio atracando tiendas y sucursales bancarias a punta de bastón, entre toses y lumbalgias y dentaduras que castañetean, escondiéndose de la policía detrás de los contenedores, supliendo con astucia las gestas que sus cuerpos baqueteados ya no les permiten hacer. Pero detrás de esta caricatura que he trazado a propósito, detrás de lo que pudiera parecer un simple titular de broma, para llamar al clickbait, hay soledad y pobreza, como resultado de una sociedad envejecida y profundamente individualista, donde hombres y mujeres que deberían estar viviendo años de tranquilidad o, como mínimo, de descanso de sus obligaciones laborales, se ven forzados a cometer delitos menores para pasar una temporada en la cárcel donde los solos se encuentran acompañados y los que pasan apuros económicos o están directamente en la indigencia tienen un techo donde cobijarse y comida caliente a diario. La libertad es lo de menos. Quién la quiere cuando trae aparejada tanta desgracia. La otra opción, la que les queda a los viejos que no son capaces de delinquir, es el suicidio. Miles de personas al año, mayores de 60, que prefieren no vivir a malvivir, quién puede culparlos. Me ha quedado la columna triste y reveladora, porque esta vez no me he afanado en mostrar que reboso juventud y que estas cosas me quedan lejos, lo sé. Pero a veces es necesario que traigamos a nuestros ojos esos otros mundos que están en este, que son este. Y a esas gentes que podríamos ser nosotros, que somos, de hecho, nosotros.