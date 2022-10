Transgresiones por unos ‘likes’

Reconozco que hoy en día sigo sin entender eso de los influenciadores o, como les gusta llamarse por su designación inglesa, influencers. Y no lo entiendo simplemente porque para mí una persona influyente de toda la vida ha sido alguien acreditado, prestigioso o reputado. Una persona respetada, destacada, renombrada o conocida con la capacidad de provocar algún cambio de actitud en los demás. Y encontramos influencers de todo tipo mientras la audiencia en las redes sociales les dé un like o simplemente vea cualquier cosa que publiquen.

Hace unos días, uno de estos supuestos influencers subió al Parque Nacional del Teide y se saltó a la torera la prohibición de entrar en un sendero y paraje protegido, una zona de uso restringido en la cota más alta del pico del Teide.

¿Y por qué lo hizo? ¿Y para qué? Pues ya ven, para subir una foto a sus redes sociales y obtener sus ansiados me gusta o likes. Porque existe esa clase de gente que necesita de un reconocimiento público constante, por muy absurdos que sean los actos que hagan si con ellos creen que van a obtener ese reconocimiento.

Este es solo un caso más, pero es que hay muchos otros generadores de contenido (que también se hacen llamar así) a los que les da igual preservar las más mínimas normas de civismo, aunque sea tan evidente como entrar en una zona protegida o restringida si con ello sacan la foto que, obviamente, nadie más podría tener si no está autorizado. Y parece que les da igual las posibles consecuencias que de sus actos se deriven, si es que las hubiera.

Pero este último caso no es una excepción. Este pasado verano, dos jóvenes se saltaron una señalización del sendero para descender al cráter del volcán Calderón Hondo, en Fuerteventura, un lugar de gran valor geológico, lo que provocó y con razón, que ecologistas y ciudadanos se enfurecieran.

A mí que me lo expliquen, porque no puedo entender qué tipo de influencia pueden tener personas así. Insisto, para mí una persona que tiene influencia, un influencer son los escritores, los científicos, los filósofos, los inventores, los marinos que nos descubrieron el mundo cuando nadie más se atrevía a embarcarse en un cascarón de madera a cruzar el Atlántico o dar la vuelta al mundo; líderes que transmiten la paz y la concordia; una historia contada en una buena novela; un médico que salva la vida a un paciente, incluso alguien anónimo que es capaz de quedarse plantado frente a un tanque como en las protestas estudiantiles de la plaza de Tiananmén en 1989... Marie Curie, como científica y feminista, o Hedy Lamarr, inventora del sistema de comunicaciones basado en la técnica de transmisión del espectro ensanchado a partir del cual se basan todas las tecnologías inalámbricas actuales; Gutenberg, Einstein, Aristóteles, Shakespeare, Lincoln o Ghandi, demasiados influencers de verdad a los que hoy las redes sociales no les hacen justicia.

No seré yo la que trate de influirles en su opinión sobre cuáles son los temas o las personas que deben de ser influyentes o influencers en sus vidas. Pero desde luego no será alguien que por un like, un seguidor más o un comentario en sus redes sociales se sienta supuestamente autorizado a transgredir normas o atentar contra el patrimonio natural sea donde sea. Es una pena que no exista el botón del no me gusta o dislike porque hay muchos que sí se lo merecen.