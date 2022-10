El Sahara Occidental, Marruecos y la estampida española

Desde 1975 los representantes españoles no intervienen en el Comité de los 24 de Descolonización de las Naciones Unidas para hablar del conflicto saharaui, pese a ser antigua colonia y estar considerada España de iure como potencia administradora y ser el Sahara Occidental uno de los 17 territorios no autónomos pendientes de descolonizar que llevan guardando turno para que el C-24 analice su situación y apruebe determinadas conclusiones, en forma de proyectos de resolución, que se presentarán a la Asamblea General una vez que los representantes de los 17 territorios hagan su trabajo y se llegue a la conclusión deseada, que no es más que la libre determinación, entre los que se encuentra el Sahara Occidental. Pero sabemos la posición de Pedro Sánchez manifestada en la reunión del pasado abril que tuvo en Rabat con Mohamed VI, que sin encomendarse a nadie ni gobierno ni parlamento optó por ir por libre circulando por el carril político de la autonomía reafirmando lo de «la querida provincia del sur» del rey alauí pero bajo la batuta en aquellos asuntos fundamentales que Marruecos considere. O sea, que de independencia, nada de nada.

Este Comité contó con una amplia delegación canaria trasladada hasta Nueva York para reclamar el derecho que asiste, según mandato de la ONU a la autodeterminación del pueblo saharaui. Constituyó un grupo de 32 personas entre las cuales participaron, el pasado jueves día 6, la portavoz de la Coordinadora Sindical Canaria, Josefa Millán; la secretaria de Igualdad, Mujer y LGTBI de Coalición Canaria, Flora Marrero; la consejera del Cabildo de Tenerife de Podemos, María José Belda, y Luis Campos, de NC, entre otros. Notándose la ausencia de otros representantes de organizaciones políticas nacionalistas que no se han cansado de pregonar la libre determinación del Sahara occidental, pero cuando tienen alguna oportunidad de definir su posición mas allá de las tribunas que utilizan siempre guardan un silencio muy significativo. Y por otra parte como dato relevante de la idea marroquí para arreglar este conflicto de acuerdo a las leyes internacionales es el poco o ningún caso que ha hecho al representante de la ONU nombrado por su secretario, Antonio Guterres, de la persona de Staffan de Mistura como enviado especial que mientras sí que se entrevista con el ministro español José Manuel Albares, en el tiempo que lleva no ha puesto un pie en territorio saharaui dado que Marruecos le ha negado el visado para que se traslade al Aaiún, aunque a los campamentos de Tinduf, que acoge a uno de los pocos pueblos apátridas que hay en el planeta, sí se ha acercado un par de veces. Pues bien, en todo este lío internacional con el afán de buscar la cuadratura del círculo en lo concerniente a la reunión del C-24, el diplomático español encargado de representar a España toma la palabra para manifestar que no tenía nada que decir en un problema de tamaña envergadura que lleva años dándole vueltas y más vueltas retirando su intervención, ante la sorpresa del resto de países; reunión donde, como hemos comentado entre otros asuntos, se trataba la descolonización pendiente del Sahara Occidental, invadida ilegalmente desde 1975 por Marruecos. Ante esta estampida española hubo perplejidad por parte de la presidencia por si fuera un problema de comunicación o de idioma, si español o inglés y que podía optar por uno u otro. El diplomático enfatizó que «habíamos hablado con el secretariado y que íbamos a eliminar nuestra inscripción en la lista de oradores». Cuestión que otros países sí abordaron elaborando una propuesta de resolución que enviarían a la Asamblea General. O sea, que el mandato que se ha enfatizado por parte del gobierno español es que entre menos se menee este asunto, mejor. Lo cual estará bien para escurrir el bulto en un momento determinado pero la imagen que se trasmite es de un talante político pobretón, de una sumisión al alauí definida y donde todo forma parte asimismo del misterio que rodea a la decisión de Pedro Sánchez empujando al estado español a ir por un camino que contraviene las leyes y acuerdos internacionales.