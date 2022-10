El uso ideológico del dinero

Tenemos un presidente del gobierno que se define por decir las cosas claras. Se acuerdan ustedes cuando dijo aquello de ¿la Fiscalía de quién depende? A lo que contestó, entrando al capote, el periodista de turno «del Gobierno». «Pues ya está…». Remató Pedro Sánchez. Y a partir de ahí, las cosas fueron rodadas. Pasándose por el forro de la toga presidencial los principios de legalidad e imparcialidad que deberían regir las actuaciones del Ministerio Fiscal.

Ahora, entrando a degüello en el desfasado y engañoso debate de si la izquierda está con los pobres y la derecha con los ricos, y, por tanto, si es lógico que más pague quien más tiene a la hora de hablar de impuestos –como en realidad así sucede porque el tramo estatal está entre el 45 % y el 47 % de sus ingresos–, ha disertado (Él, que es docto en economía) sobre en qué bolsillo está mejor el dinero. Hay que dejar claro que se refiere al dinero ganado por los ciudadanos, que no es del presidente, ni debería ser para que lo manejara el presidente. A menos, claro está, que el señor Pedro Sánchez crea o considere, en el más puro estilo bolivariano, que el dinero en el bolsillo de los ciudadanos es propiedad del Estado, o sea, de él.

Machaconamente, la izquierda, siguiendo el mantra de esta semana, asegura que, si bajan los impuestos a los ciudadanos, ellos, los que manejan el dinero público que según la tradición progresista no es de nadie, no tendrían dinero suficiente para mantener el estado del bienestar. Lo que no dicen, porque se les vería demasiado el plumero, es que en realidad quieren el dinero, nuestro dinero, para usarlo desde una perspectiva ideológica, que no económica, para mantener «su estado del bienestar», que no el nuestro.

A la progresía le gusta tener un pueblo que dependa de «su caridad». Para ello, necesitan aumentar el gasto público. Para que puedan ser generosos con nuestro dinero. Así, regalan cheques, ayudas, rebajas, bonificaciones…, señalando, de manera paternalista y clientelar, cuánto y en qué nos lo debemos de gastar. Además, claro está, necesitan de nuestro dinero para poder fiscalizarlo en cosas más provechosas y productivas, como aumentar el sueldo de los ministros un 4%, pagar el salario de la legión de asesores y asistentes (785 en el gobierno y 370 a su servicio exclusivo) convirtiendo su gobierno socialcomunista en el más caro de la historia democrática: su nivel de gasto se cifra en 173.000 millones en el año 2021.

Dicen los expertos en economía que mantener o subir el gasto público crea siempre más riesgo inflacionista que el hecho de bajar los impuestos. Porque bajar gravámenes no tiene por qué aumentar el dinero consumido. Es, como si dijéramos, la misma cantidad, pero devolviendo parte de ese dinero a los que lo ganan. Ya que se puede ahorrar o consumir, pero no endeudarse, pues de esa forma sí se generaría inflación.

España es el cuarto país de la Unión Europea que más grava a las rentas altas. De hecho, hay autonomías que llegan al 54%, más de la mitad de lo que puede ganar una persona. ¿Y ahora vienen con lo de un impuesto a los ricos? Qué quieren, ¿estrujarles más los higadillos para ver si terminan marchándose a otro lugar donde paguen menos? Pura demagogia. Hay empresarios que arriesgan su capital estableciendo empresas que dan trabajo a miles de personas. Esto es el capitalismo. De lo contrario, estaríamos en el comunismo, donde todo el mundo es igual, de pobre. Saben aquel que le dice a un amigo: yo no como leche, ni huevos, ni carne, ni pescado. Y el otro le pregunta: ¿Qué eres, vegano? No, le contesta, soy cubano. Pues eso.

macost33@gmail.com