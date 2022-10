No acierta ni una

A Pedro Sánchez, las respuestas de los temas canarios se las debe estar pasando un señor de Cuenca. O tal vez de la cuenca del Ruhr, en la lejana Alemania. Porque es que no acierta una ni queriendo.

Hace no mucho soltó en el Congreso de los Diputados que su Gobierno había ayudado a 16.000 familias en La Palma, o sea, el equivalente a más de la mitad de la población de la isla. En realidad se debía estar refiriendo –es una interpretación libre– a unas mil seiscientas familias afectadas directamente por la erupción.

Pero en la sesión de ayer, Sánchez, o sea, el señor de la cuenca del Ruhr que le informa en materias exógenas, exóticas y macaronésicas, se superó a sí mismo. Respondiendo a la habitual tocada de narices de la diputada Ana Oramas, que siempre está crispando la quietud del camposanto, el presidente del Gobierno aseguró que Canarias no está discriminada a pesar de que los trabajadores peninsulares tengan gratis los viajes en trenes de cercanías y media distancia. Y no lo está porque en las islas se bonifica «el 80% del transporte aéreo y marítimo» y ha añadido que pese a que el descuento está amparado en el Régimen Económico y Fiscal, no se señala el porcentaje concreto y «ha sido este Gobierno quien lo ha puesto en un 80%».

Alucina vecina. Lean, por favor, el artículo 6 de la Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias, del año 2018, referido a «Tráficos regulares de personas» en Canarias: «El porcentaje de bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros, entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el resto del territorio nacional será, con vigencia indefinida, del 75% de la tarifa del servicio regular por cada trayecto directo de ida o de ida y vuelta, y en los viajes interinsulares será del 75% de dicha cuantía». Fin de la cita. Y uno se pregunta: ¿Tiene un presidente del Gobierno la obligación de conocer las leyes de su país? Es más. ¿Tiene la misma obligación el señor de la cuenca del Ruhr?

El Gobierno del señor Sánchez no ha puesto un descuento del 80% en los viajes aéreos de los canarios. Ha sido el Congreso de los Diputados. Y la subvención es del 75%, no del 80%. Pero es que, además, los canarios de La Orotava o de Vecindario no cogen el avión para ir a trabajar a la capital o al Sur de sus islas, sino la guagua. Que es el equivalente isleño del tren que aquí se paga y allá arriba no.

El presidente Sánchez debe creer que todo el mundo va como él, en helicóptero o en avión, a todas partes. Pero no es lo normal, ni siquiera en el mundo de los canarios, tan dados a volar dentro de la jaula. El experto canarista de la cuenca del Ruhr debería tomar nota. Y ya si eso, leerse el REF.