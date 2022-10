El 12 de octubre

Soy de los que sostienen que la Santa Transición está muy bien, siempre que no nos la creamos del todo. Uno escucha o lee a sus más fervientes apologistas que, como tales, comparten un rasgo fukullamático: sostener que las historias chungas de la Historia de España habían terminado definitivamente en 1977 –según unos–, en 1978 –según otros– o 1982 –los hay para todo–. La Transición como punto de llegada democratizador y no como punto de partida democrático. Me temo que no es así. La Santa Transición estuvo trufada de déficits, solapamientos, renuncias y silencios como resultado de una relación de fuerzas compleja entre reformistas del régimen franquista y el mundo exterior clandestinizado o no. La Transición, por ejemplo, no dispuso de lavadora para suprimir las manchas más repulsivas o impresentables de un pasado sucio. Porque todo pasado, en efecto, está lleno de porquerías. El pasado franquista estaba empapado de sangre, crueldad y estupidez cuartelera. Se optó por desmontar su simbología a cámara lenta, a no sustituir cualquier memoria por una versión unívoca de la memoria de los vencidos. Tiendo a creer, cada vez más convencido, que fue lo mejor. O lo menos malo. Lo peor es que le acompañó una falta casi obscena de pedagogía democrática. Y es que tampoco abundaba entre las izquierdas posfranquistas –socialdemócratas, socialistas, comunistas, nacionalistas– el entusiasmo por la democracia parlamentaria.

Entre la simbología en disputa están las grandes fechas de guardar, es decir, aquellas elegidas para la nacionalización conmemorativa del pasado. La festividad del 12 de octubre no la instituyó Francisco Franco en los años cuarenta, sino un gobierno de don Antonio Cánovas en 1892 con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América. Por entonces se organizó una comisión nacional para impulsar las efemérides y, por supuesto, Cánovas –historiador aficionado– se reservó la presidencia. Asistieron a una ceremonia solemne y petulante embajadores de casi todas las repúblicas de Hispanoamérica, y en la delegación nicaragüense un joven poeta, Rubén Darío, tomó notas entusiastas de los encendidos discursos y los emperifollados actos protocolarios. Ni una palabra del genocidio indígena por parte de los españoles y su canallesca sed de oro y tierras vírgenes, por cierto. Franco se apropió el 12 de octubre y lo patrimonializó a su servicio: un 12 de octubre nacionalcatólico que reivindicaba con retórica insufrible una labor mesiánica de reyes y militares y monjes españoles por el Imperio hacia Dios o por Dios hacia el Imperio. El franquismo resignificó lo suyo el 12 de octubre. Si la República hubiera ganado la guerra, ¿los críticos actuales del 12 de octubre se mostrarían tan sensibles, tan asertivos, tan liquidacionistas? Lo dudo. Detestan –porque era detestable– el 12 de octubre franquistizado. Ese 12 de octubre que no existe ya legal ni normativamente, como puede comprobarse con la lectura del decreto que lo reconfirmó como fiesta nacional en 1987 –con Felipe González como jefe de Gobierno– con la finalidad de «recordar solemnemente momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común, asumido como tal por la gran mayoría de los ciudadanos». A mi juicio hay que padecer cierta sociopatía para sostener que el 12 de octubre se celebra un genocidio. Toda la crónica humana está emporcada en genocidios demoniacos y sufrimientos indescriptibles. No hay un pasado impoluto que festejar ni lo habrá nunca. Quizás la resignificación de los últimos 30 años del 12 de octubre termine en un fracaso. Pero no por un pasado pecaminoso, sino por un presente estúpido. Yo lo dudo. A ver quién tiene la valentía política de cargarse un día de fiesta con derecho a sueldo.