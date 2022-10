Comienzo hoy con el tiempo, las lluvias caídas han sido una bendición para el campo. En general fueron suaves y persistentes, sin graves daños de rebosos y arrastraderas, pero como no llueve a gusto de todos, si ha habido algunos daños materiales subsanados con la rápida actuación de los servicios públicos. En esta ocasión se actuó muy bien y hay que decirlo. Con lo que no estoy de acuerdo es con la forma catastrófica de informar a la población, lo que siempre ha sido un chipichipi o lluvia fuerte, ahora se denomina temporal, gota fría, ciclogénesis explosiva… Ciclones, huracanes y tormentas tropicales siempre han existido, es verdad que no son típicas de nuestro clima, pero ahora todo lo achacan al cambio climático cuando siempre han existido estos temporales en Canarias. Con diecisiete años vi todas las plataneras en el suelo en el precioso Valle de La Orotava por viento. El 4 de mayo de l944 el agua entró en nuestra huerta, atravesó la casa y salió por la puerta principal de entrada. La calle era un río de agua de dos metros de altura. Esta fecha quedó grabada en nuestra familia porque mientras esa riada sucedía, mi madre daba a luz a mi hermano Fernando con la cama suspendida sobre bloques para que no se la llevara el agua. Estamos en la era de la información pero la gente está desmemoriada. Cuando no había sino unas horas de tele al día, veíamos el NODO en el cine y, siempre había imágenes de Europa y los campos de olivos y árboles frutales de España inundados.

Últimamente veo mucho la palabra revertir en las noticias sobre la diabetes. Doctores especialistas en Colombia, México y España preguntan si se puede revertir la enfermedad. Creo que sí, pero no debe ser el verbo más adecuado para definirlo. Según la RAE es volver al estado o condición que tuvo antes. No soy experto pero me parece más adecuado curar, sanar o erradicar, una enfermedad que sufren más de 450 millones de personas en el mundo. Si los expertos dicen que se puede revertir, ¿por qué sigue aumentando sus cifras cada año? Recomiendan cuidarse porque es dañina para el corazón, páncreas, riñones, hígado, la visión y la piel, con heridas que llegan a la amputación. Se olvidan de la salud mental, pues el enfermo pierde su alegría de vivir y cambia su carácter, volviéndose taciturno y disgustado con el mundo, siendo la pareja o los más allegados los que sufren esos enfados. ¿De dónde procede el mal? Sus estudiosos han decidido que es del sobrepeso, pero no es cierto. Entre mi círculo tengo muchas personas delgadas que cuidan muchísimo su alimentación y caminan kilómetros a diario y, la glicosilada no les baja ni con la medicación. Todos coinciden en que los tratamientos con fármacos ayudan a reducirla y hacer bajar de peso al paciente, pero no hablan de las contraindicaciones de los medicamentos y en cómo afecta al organismo y a su vida. Eso no interesa. Los especialistas trabajan para llegar a una curación, pero parece que no se esfuerzan lo suficiente como con otras enfermedades que han erradicado, la viruela, la polio, el cólera, la tisis, el sarampión, la rosita… hasta la famosa gripe española de los primeros años del veinte que no era española sino francesa. La lucha extraordinaria de la Asociación Española Contra el Cáncer está logrando que el camino a la curación avance en muchos de los casos, pero la diabetes se ha convertido en un negocio rentable para la industria química, farmacéutica, alimentaria y los gobiernos, que impiden soluciones porque peligran sus intereses. Aunque tengan la absoluta seguridad que cuando esto acabe, aparecerán nuevas calamidades inventadas en sus laboratorios, como ha ocurrido con el covid-19. Leo gratas noticias de dos Comunidades Autónomas dónde la Seguridad Social cubre los aparatos que se colocan en el antebrazo para controlar la cantidad de glucosa en sangre en cada momento del día. Los avances son incuestionables, personalmente me alegra sobre todo por los niños, que son los primeros en recibir gratuitamente el aparato. Por suerte en este sector salen cosa nuevas cada día que benefician a los afectados y los llena de esperanza ante la asesina silenciosa. Menos cuentos y más investigación. Con Dios.