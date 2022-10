Solamente dos o tres segundos

Hay personas a las que la vida se les gasta de tanto dar. Conozco más de dos. Soy un tío con suerte. Son esas personas que, sin carta de presentación, parece que las conoces de siempre. Esos libros abiertos, sin sombras ni penumbras, que por suerte para todos se reparten entre nosotros. Después de buscar y rebuscar, de dar más de cien mil vueltas, llego a la conclusión de que ese halo que las envuelve y define lleva la música de la ternura. Algunos se hacen los duros. Conozco tantas buenas personas… tantas y tantas personas buenas, que no puedo dejar de mirar la vida con esperanza.

Hace cuatro años justos, escribía sobre la ternura. Será el otoño. Será octubre. Será que no acepto los tiempos de uñas y malas lenguas. Era una reivindicación y un grito de aquí estoy: ¡¡¡Coño, que me miréis!!! ¡¡¡ Estoy aquí!!! Es verdad que hay cientos de maneras de matar la ternura. Sin embargo, hay otros mundos paralelos donde la ternura se mece relajada. De verdad. Mira alrededor. Contempla los ojos enamorados buscando besos en las comisuras de los atardeceres. Siente la frescura de la hierba recién cortada. De la tierra mojada. De las rosas por la mañana pintadas de rocío, que también existen cuando el otoño avanza. O entre las arrugas bellas de los de corazón grande. De las de corazón gigante.

En esa brisa fresca que te acaricia cuando el sol baila. En los niños que te cogen de los dedos de la mano. Inspira. Sí, también en ese aire. Necesitamos aliento para estos tiempos donde la ternura está mal vista. Pero está.

En las canciones de amor con final feliz. En el vientre de las embarazadas. Por encima del mantel, junto a la copa de vino. En esa pareja de ancianos que cruza el parque: cogidos de la mano, lentos, él con sombrero y ella con el andar castigado por los años. En el amanecer y en la luna. La ternura baila en esos perros que te reciben locos cuando regresas a casa.

Tenemos que aprender a encontrar ternura ahora que vivimos de espaldas a ella. Hagamos un alto. Mírala: en la orilla del mar. En los amigos. Los amigos son una patria. Siempre están ahí, aunque a veces no los notes. En los abrazos. En la risa. En tu sonrisa. En el beso suave. En el beso robado que parecía no llegaba nunca. En las ausencias con fecha de caducidad. En la cerveza fría. En el huevo frito con pimentón. En esa canción tuya que pasó a ser nuestra. En tus hijos. En los de todos. En mi madre. En todas las madres. En los profesionales que llevan como condición ser buenas personas.

No la busquen en los que viven su vida como si fuera una empresa o un comercio. Siempre fracasan. Ni la vida ni la ternura se miden en números. La ternura y la felicidad son metas que se consiguen por el camino. La primera depende de ti. La otra camina libre. No la puedes atar. Lo mismo te sorprende tras una puerta como se te escapa en un abrir y cerrar. Vamos a dejar tiempo para las sorpresas. Tira esa agenda de cosas que no quieres hacer. Guarda momentos para ti. Sin horas marcadas. Sin pautas. Vive como sientes. Que no te venza el pudor. Llora si tienes que hacerlo. Ríe si tienes ganas. Enternécete. No te hace falta la luna. Tan solamente… dos o tres segundos de ternura.

Feliz domingo.

Felicidades Charo. Por tu santo, por tu nueva condición de bisabuela y porque eres de esas personas a las que se les gasta la vida de tanto dar.

adebernar@yahoo.es