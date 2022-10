No estamos locos. Sabemos lo que queremos

Estamos enloqueciendo.

Cada vez que vemos un brote verde comenzamos una fiesta que, habitualmente, culmina al mismo tiempo que estallan los fuegos artificiales.

La verdadera carrera es de fondo. Donde los resultados que consigamos se sostengan en el tiempo y no en la línea donde tendemos la ropa.

En ortodoxia económica: calidad o cantidad.

Ambas se comportan entre sí como agua y aceite, puedes mezclaras un momento, pero terminan separándose.

Hoy, conversaba con mi pescadero de confianza, al que le pregunté como le iba. La respuesta, simple y rotunda como siempre: Mal. Me suben los impuestos. Me suben la cotización como autónomo. El pescador me sube los precios y yo no puedo subirlos más, porque la gente se marcharía a comprar a las grandes superficies que tienen productos de menor precio.

La gente, seguía diciendo, cuando no tiene dinero o compra más barato, sacrificando la calidad, o compra productos de precio más asequible. En mi caso, no compra pargos, ni abadejos (16 euros el kilo), sino que busca sardinas o caballas (6 euros el kilo.)

Seguiré abierto mientras me compense. El día que no me dé para mantener esto abierto, cierro y me voy a mi casa, sentenció.

Seguí con mis compras y la tónica del resto de stand (carne, fruta, verdura, charcutería) era similar: desánimo y cansancio.

A todos les comenté que se estaban gestionando fondos de ayudas europeas y la respuesta también fue unánime: Eso es para empresas grandes. Nosotros no vemos un euro de eso.

Estos empresarios, la mayoría autónomos, son el 95% de las empresas de Canarias que crean, a su vez más de 90% del empleo.

Algo se está haciendo mal si las ayudas, temporales, no llegan a donde tienen que llegar o la fiscalidad y las cotizaciones se convierten en una carga demasiado pesada para mantener algunas empresas abiertas.

No se cambia la inercia en dos días, pero no debemos demorar más la siembra de la semilla. Sin ella, no hay cosecha.