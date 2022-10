Nada importa

En política, el volumen crítico de la sociedad de Canarias cabe en la parte de atrás de un sello de correos y sobra espacio para escribir El Quijote. Ni siquiera es necesario tomarse el trabajo de hacer propaganda en favor del buen Gobierno central y sus supuestos desvelos por esta tierra. A la gente no le importa. Está en su mundo, que es otro, tal vez mejor, de carnaval en carnaval, de partido en partido y de serie en serie.

Por eso se puede decir públicamente que a Canarias «le dan» este año 9.600 millones de euros, «más dinero que nunca». Eso sí es tenerlos muy cuadrados. ¡Faltaría más! El Estado «nos manda» los casi seis mil millones de la educación y la sanidad y la mitad de la recaudación del IRPF que pagamos en Canarias. Y se celebra como si nos hubiera caído la lotería. Como si nos hicieran el gran favor de pagarle a los parados y los pensionistas canarios. ¿De verdad? Ojalá tuvieran un día las pelotas de no hacerlo. Por ver si este pueblo de mansas ovejas se despierta de una puñetera vez.

De los 583 mil millones de gasto del presupuesto de España nos corresponderían, poblacionalmente, 26 mil millones. O sea, que menos chuladas. Pero meterse a ver cómo nos engañan es un tanto cansino. Bastante bien está que nos den lo que nos dan, porque si se gastaran menos en mantener este secarral, a mis mansos paisanos tampoco les importaría un carajo.

Aunque no tengamos las guaguas gratis, como los peninsulares tienen los trenes. Aunque se vayan a gastar en la reforma del aeropuerto de Barajas 1.500 millones, mientras nos han tenido con el empaquetado de plátanos del Sur no sé cuántos años. Aunque la inversión directa del Estado en las islas esté por debajo de la media del Estado incumpliendo otra vez la ley…. Nada de eso es relevante, porque no le importa a nadie. Solo lo denuncian algunos periodistas incómodos a los que ya amenazan con pasar bajo la quilla judicial. ¡Uy qué miedo! Cagaditos están los pobres.

No importa ni que el Gobierno de España haya aprobado, casi de tapadillo, un Régimen Especial para Baleares que creará una Reserva de Inversiones como la de Canarias, con deducciones del 90% en el impuesto de sociedades; bonificaciones de hasta un 20% para los productos y bienes producidos en esas islas y otros incentivos fiscales.

Mira tú por donde. Aquí luchando a brazo partido para salvar la ZEC y Sánchez repartiendo fueros especiales, allá arriba en el Mediterráneo. ¿Han escuchado rebuznar al Gobierno de Canarias? No. ¿Y a las patronales de empresarios y sindicatos? Tampoco. Aunque esta es tierra de gallinas parece que nunca haya huevos.