Una ocurrencia tramposa

Hay una tentación del Estado totalitario que consiste en cambiar las reglas del juego a mitad de la partida. O sea, cuando le convenga, para ganar. Y la practican por igual políticos de todas las ideologías, inquilinos todos del poder y con las mismas mañas.

El Partido Popular ha lanzado ahora una de esas mezquinas propuestas, tristemente de moda, que consiste en tratar desigualmente a ciudadanos iguales. El infierno está empedrado de buenas intenciones. Y la moda, hoy, es corregir las desigualdades a través de la desigualdad. La derecha se suma ahora, con entusiasmo, a ese discurso. Ha propuesto que, para compensar la inflación, se suban más las pensiones más bajas y menos las más altas.

La Ley General de la Seguridad Social define la prestación económica por causa de jubilación sobre la base de una equivalencia entre la cotización que se haya realizado y la prestación que se recibe. O sea, que cuanto más hayas pagado durante tu vida laboral, mayor será lo que te abonen como pensión al jubilarte. La actual normativa, aprobada por el Congreso, prevé que el incremento de «todas» las pensiones sea igual a la media del IPC en el año en curso: es decir, sobre un 8,5% para todos los pensionistas.

Proponer, como hace el PP, que a las pensiones más altas se les suba menos entra dentro de un discurso de pura demagogia demasiado cercano a la «lucha contra los ricos» que defiende la izquierda. Pero en plan muy cutre, porque considerar rico a un pensionista igual resulta un exceso. Una persona que ha estado contribuyendo durante toda una vida laboral al máximo de la cotización, para asegurarse una buena pensión al final de su vida, debería tener los mismos derechos de quien lo hizo con una aportación menor.

Cambiar ahora las reglas, para ir elevando las pensiones más bajas y acercarlas a las más altas, es simplemente una trampa. Porque si esas son las reglas del juego, todos los trabajadores elegirán contribuir sobre las bases más bajas, sabiendo que al final del camino va a dar igual y todo el mundo va a cobrar la misma prestación. No digo que ese modelo no sea posible o que no sea más justo, digo que esas no son las reglas con las que millones de trabajadores cotizaron a la In-Seguridad Social.

Que la derecha, incluso antes de llegar al poder, empiece a manejar ocurrencias de este calibre pone los pelos de punta. Porque al final va a resultar que aunque se cambien los collares siempre estaremos escuchando ladrar al mismo perro.