No se sabe todavía qué canal o plataforma va a emitir la docuserie sobre los 2.700 trabajadores relacionados con la Moncloa que tiene como protagonista a Pedro Sánchez. No va a ser la televisión publica, que si en algún momento entró dentro de los planes de las productoras finalmente se ha descartado. El rodaje comenzó a principios de este año y está previsto concluya el que viene, para que la miniserie de dos o cuatro episodios pueda estrenarse en 2023, año electoral. Naturalmente que sea año de elecciones no guarda ninguna relación con los fines ni la esencia del proyecto, que está justificado por el desbordante interés que suscitan los 2.700 trabajadores del palacio sede del Gobierno, jamás en ningún momento inducido por el afán propagandístico del Presidente. Ni tampoco está orientado a honrar su mayor gloria, como podrían llegar a sospechar los malpensados de siempre. Esto no es lo que parece. Sencillamente, las dos productoras de la docuserie han visto en la Moncloa un filón de curiosidad por explotar, un Ala Oeste de la Casa Blanca inédito en el noroeste de Madrid. Y han encontrado todo tipo de facilidades.

Los 2.700 trabajadores son el meollo del documental seriado, pero he leído además que «Las cuatro estaciones» se ocupa de resaltar la enorme capacidad persuasiva y política del primer inquilino de la Moncloa para convencer a los socios europeos de «topar el precio del gas» e izar la excepción ibérica. También, supongo, de reflejar su vida en familia y en pantuflas, como en aquellas imágenes que el No-Do enlataba desde El Pardo. La fórmula elegida no es desdeñable, en realidad la mayor preocupación y el ocio más ineludible de cualquier español en estos momentos está en el día a día monclovita coincidiendo con el año electoral. A ver qué nos cuentan sobre los jardineros y los cocineros, además de mostrarnos a los edecanes. Un formato siguiente, extendido al resto de los líderes políticos, sugiero, podría ser el de Masterchef.