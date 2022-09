La Palma, presente siempre en el Círculo de Amistad XII de Enero

El pasado 19 de septiembre se cumplió un año de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, la cual se detuvo 85 días después, el 13 de diciembre de 2021. El Círculo de Amistad XII de Enero es una entidad centenaria santacrucera extraordinariamente generosa, que intenta mantener constantemente los logros conseguidos por los que nos precedieron desde su fundación y, en la actualidad, con un presidente que tiende puentes sin límites a la cultura y al deporte, pero siempre dentro de los parámetros de su reflexiva y ecuánime mesura acorde con las posibilidades de la sociedad y en pro de la misma, unos compañeros de la junta directiva que, con el equilibrado intercambio de opiniones en las secciones y comisiones, ofrecen su incondicional apoyo a las actividades culturales y deportivas, un gerente infinitamente eficiente y cortés con estricto y absoluto sentido de la responsabilidad, un personal que cumple su deber con amable colaboración, y, finalmente, unos socios participativos que hacen progresar ambas sedes con sus aportaciones, desde el punto de vista económico y social, y que, en definitiva, son la razón de ser de nuestra centenaria entidad, sin ellos, nada tendría sentido.

Tras la explosión volcánica, el Círculo de Amistad XII de Enero mostró pronto su solidaridad crematística y también emotiva con La Palma al enviar a los socios la anual felicitación navideña con una postal que muestra la espectacular belleza de la Caldera de Taburiente, una obra seleccionada entre las pinturas que conforman el rico y variado Patrimonio artístico de la sociedad, realizada por uno de nuestros mejores acuarelistas canarios del momento y afable persona, Miguel González.

En este año 2022 seguimos teniendo presente La Palma y nuestro teatro social acogerá a dos conferenciantes, así pues, el próximo 5 de octubre, el científico griego, Stavros Meletlidis, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN) , hablará del proceso eruptivo ocurrido en la Isla Bonita, que vivió muy de cerca, ya que estuvo controlándolo in situ y emitiendo a un tiempo constante información al respecto, un fenómeno natural, cuyas consecuencias, lamentablemente, han dejado a muchos de sus habitantes sin sus pertenecías personales y sin sus hogares; asimismo, el día 23 de noviembre disertará el Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, especialista en Hidráulica y Energética, el madrileño Carlos Soler Liceras, sobre su hallazgo en Fuencaliente (2005), después de un exhaustivo estudio histórico y técnico, de la Fuente Santa con aguas termales de propiedades curativas y que precisamente fue sepultada por el volcán San Antonio en el último cuarto del siglo XVII.

Justo en este primer aniversario no podemos olvidar que aquel fenómeno natural, si bien ofrecía un deslumbrante espectáculo a la vista, no lo podemos negar, a la vez, hería profundamente los corazones de los palmeros, en particular, y de los canarios, en general, algo que hacía que mirásemos las imágenes con verdadera preocupación y tristeza.

En este mes de septiembre, que ya casi finaliza y que da paso a la estación otoñal, deseamos expresar, a través de las páginas de este diario, todo el afecto del Círculo de Amistad XII de Enero a nuestros hermanos palmeros con una poesía compuesta, en esos grises días del pasado año (2021) cuando el cráter expulsaba la incandescente lava, por nuestra buena amiga la óptica y optometrista Luisa Sabina Trujillo –nieta del querido Maestro Sabina o D. Santiago Sabina Trujillo (Santa Cruz de Tenerife, 1892-1966), compositor y director de la Orquesta de Cámara de Canarias, hoy Orquesta Sinfónica de Tenerife y que presentó en nuestro espacio teatral su primer poemario Pensamientos– que con la pluma cargada de su enorme sensibilidad describía con sentidos versos la situación que estaba padeciendo su población:

Un volcán sin nombre

De las entrañas de la tierra

brota el magma

Por la superficie terrestre

corre lava.

Arransando va con todo,

destruyento donde pasa

Qué dolor, ya no hay futuro

ni pasado, ni esperanza.

Se va borrando la historia

atrás ya no queda nada.

Quizá alguna foto vieja

que se salvó a última instancia.

El ruido, las explosiones,

las cenizas donde pasas.

El negro tiñe el paisaje

y el verdor de mi Canarias.

La isla bonita te decían

tu vegetación, tu calma.

Hoy que ruge el volcán dime

¿cómo te dirán mañana?

Canarios, somos así,

trabas nos pone la vida

mas sabemos resurgir

aunque sea de las cenizas

Sin duda alguna, sabemos, como dice la también poeta Luisa Sabina en la última estrofa de su poesía, que los palmeros resurgirán de las negras lavas que les dejó el volcán, pues la historia ha sido testigo de distintos ejemplos de su tesón y entereza. Nuestros mejores deseos siempre de esperanza y ánimo.