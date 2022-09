Un año para recordar

Ante a la expresión del año para el olvido, creo firmemente en la contraria –el año para el recuerdo– y esa convicción se la transmití a mis paisanos en las vísperas y los actos del primer aniversario de la erupción de Cabeza de Vaca. Fue el segundo volcán en el que recibí aviso puntual de mi hermano Manolo que, tristemente, no pudo celebrar su final en Navidad; sólo que, esta vez, me cogió ante el televisor y en el minuto de oro de Magaly Cáceres y la Televisión Canaria.

En el ámbito institucional se inscribió el homenaje a la comunidad científica –500 geólogos y volcanólogos de veinte países que, en distintos periodos, siguieron el fenómeno– y que reunió en la mañana del domingo en el Circo de Marte, a los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, que puso en valor el compromiso del gobierno del estado con los damnificados, y la titular de Ciencia e Innovación, Diana Morant, que confirmó la creación del Centro Nacional de Vulcanología, «un instituto investigación de referencia internacional, que estará en Canarias donde tiene que estar», sin concretar la sede. Intervinieron también Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, y Mariano Hernández Zapata, titular del Cabildo.

Antes y después del 19 de septiembre, la conmemoración tocó todas las caras del suceso. Con carácter reivindicativo, el domingo, se reunieron vecinos de Puerto Naos y La Bombilla para denunciar la incertidumbre que pesa sobre el primer centro turístico de la isla y un modesto barrio –clausurados desde hace un año por las emisiones de CO2– y empresarios y trabajadores exigieron información veraz y soluciones de presente y futuro.

Y, con notable participación, puntualidad y silencio, la manifestación convocada por la Plataforma de afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja recorrió el casco urbano de Los Llanos y culminó en la Plaza de España con intervenciones que criticaron la gestión de las administraciones públicas en el problema, y denunciaron la tardanza en la entrega de las ayudas prometidas, la falta de sensibilidad para acercar las aportaciones a los daños sufridos y, por último, las actuaciones mediatizadas por la proximidad de las elecciones autonómicas y locales. Propusieron mantener estas marchas, bajo el lema «Haz que el silencio sea un grito», los días 19 de cada mes.

La efeméride tuvo un tratamiento extraordinario por los medios de comunicación, tanto por la prensa a todos los niveles como por los medios audiovisuales y, de modo sensible en los canales privados y públicos, especialmente la RTVC que tuvo, y mantiene, una actuación relevante en la cobertura de la catástrofe y que, dentro de la llamada Semana del volcán estrenó tres producciones, Los días vividos, en Los Llanos de Aridane, el pasado 16 de septiembre, y difundido esa misma noche; La Palma, el último volcán, grabado al final de la erupción y emitido el lunes, y Borrados del mapa, un documento rodado y montado con el suceso vivo, y emitido el martes.

Las imágenes y sonidos recuperados mantendrán viva la memoria de los palmeros en su conjunto y servirán para evaluar los riegos aparejados con el origen volcánico de nuestra tierra; pero, también, para acentuar el dolor de las víctimas directas, los vecinos del Valle de Aridane que, en unas horas, vieron como desaparecía su hogar y/o su finca, su industria o comercio, sus pertenencias materiales y sus recuerdos más íntimos. En las horas y actos de estos días las reivindicaciones adquieren más razón y fuerza que nunca. Por eso, no puede en ningún caso ser un año para el olvido cuando queda tanto por hacer, tantas pérdidas por compensar, tantas heridas por restañar. «La pausa para el recuerdo sirve para visualizar el drama que no ha finalizado y poner en primer plano a las víctimas y sus legítimas peticiones», me comenta un amigo que, en 2021, de domingo a domingo, perdió cuanto tenía y trabajó como voluntario sin flaqueza ni descanso en ayuda de los demás.