La creación de la deuda con el Sáhara

Los que no conocieron aquella época no sabrán que a finales de 1975 los movimientos antifranquistas comenzaban a ser pujantes. Aun así no se encontrará ante la descolonización del Sáhara por España ninguna protesta, salvo alguna tenue en un boletín del Partido Comunista de España. No se produjeron manifestaciones (que abundaban), encierros, manifiestos, comunicados, declaraciones de sectores políticos, sociales o profesionales, pintadas, panfletos, artículos de prensa. No hay que olvidar que quien estaba en guerra contra España era el Frente Polisario. Sin duda intervendría el miedo a la guerra abierta que principiaba entre Marruecos y España y que había obligado al Consejo de Seguridad a intervenir. Los tratadistas españoles pasan de puntillas sobre cualquier intervención de Naciones Unidas, para que resulte solo España concernida y enteramente responsable. Si este factor les resultará imprescindible, el otro es conceder una línea al riesgo de guerra, que va unido a la muerte de Franco, como hechos, sí, pero de relevancia abstracta, simplemente "estaban ahí". Pero hay un sujeto social que falta por completo, que no existe, que son los españoles, así como el pueblo saharaui está vivísimo, no existe la sociedad española. Tardó mucho para que la actitud del conjunto de la sociedad española fuera variando ante el Sáhara. Si los acuerdos de Madrid de noviembre de 1975, apremiados a celebrarse por el Consejo de Seguridad, fueron registrados en dos resoluciones de 10 de diciembre de 1975 por la Asamblea General, también fueron convalidados por la sociedad española.

De hecho, las asociaciones de amistad con el pueblo saharaui nacen en los años 90 y su coordinadora en el 2005; que es cuando la deuda se va formalizando. Los únicos que se toman muy en serio la guerra, ya en sus prolegómenos, son los militares colonialistas españoles. Sin duda es Marruecos quienes les motiva, saben además de su superioridad militar, viejas cuentas pendientes con Marruecos. En el metarrelato del abandono del Sáhara se han recogido las acciones ideadas por algunos militares contra de Marruecos. Desisten, son pocos los dispuestos. Se empieza a construir la deuda con aquel territorio y el Sáhara se reduce exclusivamente a lo que los amigos del Polisario llaman su abandono. No hay más. Esta construcción de la deuda es tan potente que obliga a pasar por alto las 300 víctimas españolas, todas del Polisario, a prescindir de ellas. La potencia colonial, justo ahora que ya no está y es muy tarde, es cuando pretende redimir a sus excolonizados, tutelarlos, sólo siendo deudores es como estarían obligados a tutelar y apadrinar. Incluso conciben no poder dejar de ser potencia administradora y recreándola sustentar mejor esa deuda.