Alimentos muy caros y así no

La cesta de la compra está por las nubes y, no solo los alimentos de primera necesidad, también la gasolina, el gas, la luz… Esto lleva a un aumento del IPC, que ya alcanza dos cifras y, mientras, las familias estamos acabando con todos nuestros recursos, nos cuesta cada vez más llegar a fin de mes. Por eso me gustaría hacer una reflexión sobre los alimentos que recomienda la clase médica a los diabéticos, los que vivimos con la asesina silenciosa.

Aconsejan el consumo de pescado azul, haciendo hincapié en comer salmón fresco, en rodajas está a unos 25€ el kilo y cortado en lomos a más de 30€. Impagable. El brócoli, uno de los vegetales más sanos, no siempre lo encuentras fresco, así que recurres al congelado y una bolsita de 300 gramos ronda de 1,60 a 2,50€ dependiendo del supermercado. Recomiendan que nos nutramos de mucho verde pero no están nada baratos. Los aguacates están prohibitivos y los frutos secos, una bolsita de 150 gramos a más de 3 euros. Desde que me recomendaron las infusiones de jengibre con limón, la he incluido en mi dieta añadiéndole un trocito de canela en rama, pues la caja de 20 sobres está por encima de los 2,50€ si no es marca blanca y, la minibolsa de canela de 10 gramos hasta 4,25€. Ahora dicen que también viene muy bien el cacao negro puro, que es amargo como la hiel, los 250 gramos de bolsa, ronda los 2,80€, por supuesto añadiéndole leche desnatada. Suma y sigue a la compra normal todos esos alimentos que reducen la glucosa en sangre, soy testigo que funciona, pero con la pensión no llega.

Hay más de nueve millones de personas en España que cobramos mucho menos de mil euros, tirando a la baja y, no podemos permitirnos esos alimentos, estamos desamparados. Los médicos suplen el problema con pastillas, pero con absoluta seguridad sabemos que resuelven una parte del problema y a la larga perjudican otros órganos. Basta con leer las contraindicaciones de los prospectos, cosa que no hago por recomendación médica.

A Sanidad les cuesta estos medicamentos un verdadero pastón, la mayoría cuestan poco o son gratuitos. Uno que está de vuelta de casi todo, pues ya lo dice el refrán, sabe más el sabio por viejo, que por sabio, se me acaba de ocurrir una quimera, ¿por qué no recetar los alimentos en vez de las pastillas? Ya sé que puede parecer una estupidez, pero sinceramente, no creo que esa fórmula tenga muchas dificultades de aplicación. No sé, que piensen los sesudos que nos gobiernan y los de Hacienda la receta que puede utilizarse para la reducción de impuestos u otra causa. Lo que si estoy completamente seguro es que el Estado saldrá siempre beneficiado.

Mi padre siempre nos decía: nunca discutan de religión, política o fútbol, pero hoy me voy a meter en la boca del lobo hablando de religión. Asistí a una Misa de Difuntos en una Parroquia en el Camino del Hierro, por cierto que tiene un magnifico aparcamiento. En la Iglesia Santa Teresa de Jesús, el sacerdote, con la buena voluntad que se le supone, nos colocó una homilía de casi quince minutos en el que nombró a la difunta una sola vez. Asistieron diez o doce personas de la zona y, el resto, fuimos los familiares que al salir todos comentamos lo mismo: menudo rollo.

La nueva Europa vive una de sus peores etapas de su historia, trajo cultura, avances tecnológicos y cierto bienestar, pero vive de espaldas a la religión. ¿Progresismo? La cúpula eclesiástica no sabe cómo volver a llenar los templos. Las creencias y la Fe no se han perdido, ahí está la veneración a los Santos en las fiestas municipales, la Virgen del Carmen arrastra a fieles por toda España en su festividad, Candelaria reunió a miles de personas para venerar a la Patrona, superan también los miles los fervorosos que se congregan para venerar a la Virgen del Pino en Teror, San Marcos en Tegueste, San Roque en Garachico… Entonces, ¿por qué esa huida? A mí no tienen que convencerme, soy creyente desde mi primera comunión, pero el clero actual se equivoca. CON DIOS.