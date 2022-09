Tinder de derechas para patriotas americanos

La sensualidad de compartir juntos el poder de la Segunda Enmienda y custodiar la frontera de objetivos negros y chicanos con preciosas semiautomáticas y subfusiles. Ondear de mano la bandera confederada como orgullo del white power en los campos de Carolina del Sur. Compartir esos momentos frente a las clínicas abortistas para que 4.000 niños puedan nacer cada año y tener así una oportunidad en la vida. Blancos, guapos y guapas, ricos y ricas, presumiendo del sueño americano como símbolo de una patria fuerte, unida y católica. Y todo esto es posible gracias a la hermana de la antigua secretaria de Donald Trump, que ha parido una app de citas para personas de derechas llamada The Right Stuff, lo que en el lenguaje común se conoce como un Tinder para conservadores. El puritanismo da el salto a los vicios de los demócratas para demostrarle al mundo que Cupido es de derechas. Sin complejos ni tapujos típicos de la época de la segregación. Si los esclavos del algodón ligaban, ellos también pueden. Todo suma en el propósito de hacer grande a América. Como no podía ser de otra manera, únicamente pueden registrarse personas que se consideren hombres o mujeres, las únicas opciones de identidad de género. Tanto es así, que se hace especial hincapié en que no se acepten personas transgénero, de género no binario o de otras identificaciones de género. El vídeo de la presentación de la aplicación no tiene desperdicio: «Lamentamos que haya tenido que soportar años de malas citas y pérdida de tiempo con personas que no ven el mundo como nosotros; disfrutaremos de una cita con las personas que comparten los mismos valores que tú». La aplicación ha sido creada por exempleados de la administración de Donald Trump, y está respaldada por el multimillonario tecnológico conservador Peter Thiel, quien ha invertido más de 1.500 millones de dólares en ella. Daniel Huff, que sirvió en la administración Trump en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, dijo que es una oportunidad única: «Realmente no se había hecho antes. Los liberales son dueños de la educación, las corporaciones televisivas, los medios y mucho más, y no podemos dejar que controlen nuestras relaciones personales», tal y como recogió el portal Vandal Random. Sin caer en tentaciones hedonistas, habrá que ver cómo conjugan los valores cristianos, el absolutismo moral, los valores familiares tradicionales, el excepcionalismo estadounidense y el individualismo en una app para ligar. Los norteamericanos son capaces de sancionar a un menor por comprar una cerveza, pero permitir que lleve una AK-44. Hace algunos años se creó una aplicación de citas para personas del mismo espectro ideológico, con la fallida DonaldDaters, que buscaba el amor entre seguidores de Donald Trump. Su resultado fue desastroso, porque los fanáticos del expresidente no tenían tiempo de ligar defendiendo la frontera. Besos, limonada, tarta de manzana y pasión el 4 de julio. Ni en las mejores películas de la industria se dibuja un ambiente tan bucólico como el que va a ofrecer The Right Stuff. Es lo correcto.

@luisfeblesc