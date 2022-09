Visite Bali

Intuyo que algún organismo administrativo o gubernamental de Bali ha dedicado una partida presupuestaria a la producción de la película Viaje al paraíso o, siquiera, ha facilitado cuantas gestiones de permisos y licencias hayan sido necesarias para su filmación, todo ello enmarcado dentro de una campaña publicitaria de la isla de Indonesia. En este aspecto, puede decirse que han triunfado. El largometraje, aupado por la presencia en el cartel de dos megaestrellas de Hollywood, se exhibirá en todo el mundo ofreciendo unas imágenes preciosas del citado destino turístico y, desde luego, invita a visitar el lugar y a disfrutar de sus bellezas naturales.

Ahora bien, desde el punto de vista cinematográfico, la cinta deja bastante que desear. La historia resulta totalmente previsible y, pese a la buena intención del objetivo, su sentimentalismo edulcorado no combina bien con el tono sarcástico de los diálogos iniciales. El guion se encuentra plagado de situaciones fingidas, frases forzadas, personajes caricaturizados y chistes postizos. Hasta las tomas falsas del final dejan ese regusto a artificial que desactiva cualquier intento de valorarlas como recurso humorístico.

Se trata de uno de esos proyectos puestos en marcha, más por el ánimo de diversión de los actores y del equipo técnico, que por una intencionalidad artística o narrativa. Pertenece a ese tipo de rodajes en los que todos los participantes disfrutan y, ya de paso, ruedan algunas escenas que, pasadas por la sala de montaje, sean susceptibles de conformar un estreno. Si, además de a Roberts y Clooney encabezando el reparto, se añaden una serie de paisajes paradisíacos y una hilera de secuencias pretendidamente graciosas, la recaudación está asegurada. Eso sí, el resultado es decepcionante.

En honor a la verdad, el film no provoca tantas risas, pero sí varios momentos vergonzantes. Ante un argumento lineal y plano, su único gancho radica en las panorámicas y en los intérpretes, insuficiente aportación para soportar los apenas cien minutos de proyección, y constituye desde cualquier punto de vista una mancha en el currículum de quienes intervienen en este título.

Una pareja divorciada y muy mal avenida viaja a Bali para intentar evitar conjuntamente que su joven hija se case con un chico que se dedica al cultivo de algas. Ella, recién graduada en Derecho, está dispuesta a renunciar a un brillante futuro profesional y optar por un vida más serena en la otra punta del mundo. Con el paso de los días, el plan previsto por sus padres se va complicando, hasta el punto de cuestionarse si, efectivamente, la decisión de la novia es acertada o no y, sobre todo, si ellos deben entrometerse o han de respetar su libertad de elección.

Me consta que rodar una buena comedia es una tarea difícil y que conseguir las sonrisas, las risas y las carcajadas del público se torna bastante más complejo de lo que parece. Sin embargo, la simplicidad de esta propuesta, tal y como sucede en Norteamérica con la práctica totalidad de muestras del género, roza el ridículo. Y eso que, siempre que el guion esté a la altura, vale la pena explorar y explotar la vis cómica de George Clooney. Lástima que aquí no suceda. Personalmente, siento respeto, incluso veneración por su trayectoria profesional. Como director, me entusiasmó en Los idus de marzo y me agradó en Buenas noches y buena suerte. De su faceta interpretativa destacan sus actuaciones en La tormenta perfecta, Syriana, Michael Clayton o Up in the Air. Se mueve con soltura en el humor, el drama y la acción. Ha triunfado tanto en el medio televisivo como en la pantalla grande. Sin embargo, este último experimento procede ser olvidado cuanto antes. Urge pasar página y esperar su siguiente trabajo detrás de la cámara, The Boys in the Boat, junto a Joel Edgerton.

En cuanto a Julia Roberts, su carrera siempre se ha visto influenciada por el megaéxito de Pretty Woman. Más de treinta años después, su algo caótica filmografía reúne algunas obras de interés, como Closer, Erin Brockovich o La guerra de Charlie Wilson. Ha concluido recientemente la filmación de Leave the World Behind, acompañada por Ethan Hawke y Kevin Bacon. Corramos también un tupido velo en cuanto a su intervención en Viaje al paraíso.