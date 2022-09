Tres cuartos de siglo se cumplirán en pocos días de la consagración de Domingo Pérez Cáceres como obispo de la Diócesis Nivariense. Fue el 21 de septiembre de 1947 en la catedral de Los Remedios, abarrotada de fieles como nunca antes, en una ceremonia que se celebraba por primera vez en las Islas, que este periodista tuvo la oportunidad de presenciar. No era don Domingo el primer tinerfeño que llegaba al episcopado. Varios lo habían alcanzado con anterioridad, e incluso uno, Cristóbal Bencomo y Rodríguez, ostentó el título honorífico de arzobispo de Heraclea. Pero a Domingo Pérez Cáceres le cupo el honor, y la responsabilidad, de ser el primero en regir la demarcación eclesiástica en la que había venido a este mundo.

Han transcurrido ya sesenta y un años de su fallecimiento y no se han borrado de la memoria de muchas gentes la dimensión humana y la obra del que fue pronto conocido como «el obispo de los pobres», por su generosidad sin límites, por su bondad a manos llenas, por su carácter tolerante, por la discreta ayuda que les prestó a cuantos se la pidieron, no solo en lo material; que más de uno salvó el pellejo gracias a él. Pero también es cierto que el tiempo, que todo lo erosiona, ha ido difuminando más de un rasgo de su personalidad excepcional y de su acción apostólica. De ahí, por lo que ha tenido de reviviscencia, la oportunidad de la exposición de objetos personales del recordado obispo que la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de La Laguna, sin proponérselo expresamente, ha hecho coincidir con este setenta y cinco aniversario, que merece ser recordado, máxime por la ciudad en la que don Domingo se formó intelectual y espiritualmente, fue ordenado presbítero, transcurrió parte importante de su existencia y el complejo y difícil periodo de su pontificado, y en la que falleció. Para no pocos, ha sido un reencuentro; para muchos, un descubrimiento.

La muestra, muy reducida, exhibió básicamente la vestimenta propia de un prelado de antes del Vaticano II, algunas piezas curiosas, como los zapatos forrados de seda cruda recamada con hilo de oro que tuvo que calzarse para la ordenación episcopal, al determinarlo entonces el protocolo eclesiástico; el anillo con la amatista característica de los obispos, que recibió como regalo y dejó como recuerdo a un ahijado suyo; los pocos solideos, bonetes y birreta romana que utilizó en los tres lustros de pontificado, y contados documentos gráficos y literarios, ínfima parte del enorme caudal que generó. Se echaron de menos algunos textos y fotografías de especial significación, así como paneles explicativos (resumen biográfico y notas ilustrativas).

Entre el parvo conjunto de objetos expuestos, todos de colecciones privadas, a este viejo periodista le agradó encontrar el programa de las fiestas de septiembre y de la consagración episcopal de aquel lejano 1947, que editó el Ayuntamiento, porque en él vio publicado uno de sus primeros artículos, un breve texto sobre el documento con la interpretación de las letras que rodean el perizonium o paño de pureza de la imagen del Cristo de La Laguna, que se atribuye al obispo Bartolomé García Jiménez (1611-1690) y Moure había dado por perdido. Aquel articulillo de quien era apenas un alevín de escritor de poco más de 15 años le valió, y esto es lo importante, el afecto temprano del inolvidable prelado. El opúsculo, de apenas 30 hojas en dieciseisavo, impresas a una tinta en el papel basto de aquel tiempo de penurias y cosidas con dos grapas, es buen reflejo de la época. Como única novedad, la portada, que reproduce «por el moderno procedimiento de fotocincografía Offset» la versión libre a la acuarela de la entrada en la Diócesis Nivariense del obispo Folgueras y Sión, obra del recordado Antonio González Suárez.

Don Domingo fue un obispo liberal, comprensivo y realista en un tiempo de incomprensiones, intolerancias extremas y ensoñaciones envenenadas. Conocía muy bien a su grey; también, la realidad política, económica y social del país, saliendo todavía de una guerra fratricida y metido de hoz y coz en una dictadura inmisericorde. Era socarrón, ocurrente y desprendido hasta lo indecible, pero también enérgico, más aún con los que se creían intocables (alguno entre los suyos), a los que supo trastear con tanta maña y habilidad como astucia. En su personalidad confluían una clara inteligencia natural, un inusual don de gentes y una sutil cazurrería, la peculiar filosofía del campesino isleño de ley, con el que se sentía plenamente identificado. En la memoria guardo momentos impagables de la amistad con que me honró.