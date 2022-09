Etapas de un duelo amoroso

Un año más, me encuentro en consulta un aumento de casos de rupturas sentimentales en el mes de septiembre. Comprender tu respuesta emocional tras una ruptura sentimental te puede hacer sentir más acompañado. Todos pasamos por el mismo proceso, y estas son las distintas fases:

1- Desespero por respuestas: la necesidad de saber es desbordante. Necesitas entender qué sucedió, incluso más allá de la capacidad de cualquier persona para explicarlo. Es una continua búsqueda de un «por qué», donde nuestra mente se resiste a aceptar que simplemente se acabó. Lees whatsapp y recuerdas situaciones donde tu expareja dijo cosas, en varias ocasiones, que parecen contradecir la ruptura. No entiendes nada.

2- Negación: no puede ser verdad. ¡Esto no está sucediendo! Sientes que no puedes estar sin tu expareja. Retrasas hacerle cara a la realidad porque enfrentarlo es demasiado doloroso. En esta etapa te agarras de la esperanza, y paralizas tu proceso de duelo.

3- Negociación: estás dispuesto a cambiar lo que haga falta con tal de retomar la relación. En este punto, no usas la lógica. Te comprometes a cambiar todo lo que a tu pareja le quemó asumiendo toda la responsabilidad de reparar y mantener viva la relación, sin darte cuenta del peaje que acabarás pagando. Una relación se rompe por errores de ambos. No puedes asumir toda la responsabilidad.

4- Recaída: debido a que no toleras el dolor de la ruptura, puedes llegar a convencer a tu ex de intentarlo de nuevo. Este es uno de los grandes errores fruto del desamor. El amor no se mendiga ni se exige. El amor tiene que salir del corazón. Si tu pareja retoma la relación porque lo convences en lugar de porque le nace, a la mínima discusión te recordará que sabía que volver no funcionaría.

5- La ira: hasta ahora, la tristeza y el miedo eran más fuertes que la ira. Cuando la ira aparece es porque, de una u otra manera, algo ha cambiado dentro de ti. La ira aparece para recordarte que tú también importas. Dependiendo de la personalidad de cada uno, la ira puede ir dirigida hacia tu expareja (cómo has podido hacer esto), o hacia ti (¿por qué aguanté tanto?). Lo bueno de que esta emoción aparezca, sin importar a dónde esté dirigida, es que está destinada a empoderarte. Sentir ira forma parte del proceso, pero no implica anclarte en la rabia hacia la otra persona. Es pasajero.

6- Aceptación inicial: en esta fase acabas comprendiendo que no es bueno para ti seguir intentándolo. Te rindes, tiras la toalla. Sientes una tristeza muy profunda porque aceptas que todo acabó. Pero esta tristeza va cambiando de forma día tras día, ya que una vez aceptado, todo rueda mucho mejor. Durante gran parte del proceso, la esperanza estaba dirigida a recuperar la relación. Una vez aceptada la ruptura, debemos redirigir la esperanza hacia nuevos objetivos, retos e ilusiones. Es el momento de transformación, de reinventarse.

El duelo forma parte de la condición humana. Es positivo conocer estas etapas porque, si entendemos lo que nos pasa, normalizaremos cómo nos sentimos y nos servirá de ayuda para ir regulándonos. Todos pasamos por este proceso ante una pérdida. El tiempo necesario para superar el duelo no es el mismo para todos ya que depende de variables como la red de apoyo con la que cuente, ciertas habilidades, cómo lo gestione, etc. Pero siempre pasa.

Tamaradelarosapsicologa.com