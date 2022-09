Lluvia de millones

El desgobierno canario nos debe a los actuales aborígenes canarios casi cinco mil euros por cabeza. Lo que está leyendo. Una cantidad que nos vendría de maravilla después de unas vacaciones que nos han dejado el bolsillo más vacío que los discursos de los políticos en una campaña electoral.

Me consta que nos deben ese dinero porque lo ha dicho el mismísimo visir de Hacienda, don Román Rodríguez, líder de Nueva Nueva Canarias (N2C) hablando del presupuesto público para el año que viene. Son más de diez mil y pico millones «para la gente». O sea, para nosotros. Y si es así, y no tenemos por qué desconfiar de la palabra de nuestro mejor Rodríguez, tocamos a esos alrededor de cinco mil euros por cabeza.

El problema es que los políticos siempre hablan con metáforas. Los diez mil millones del ala son «para la gente», pero no para toda la gente. Por ejemplo, de ese dinero se destinarán casi seis mil millones a pagar salarios de la Comunidad Autónoma, Sociedad Ilimitada, y los gastos que conlleva abrir todos los días las puertas y ventanas de las centenares de dependencias, oficinas, edificios y sedes sedientas que usan las ochenta y pico mil personas que están en la nómina de la administración canaria.

¿Qué se creen? ¿Que esto es gratis? Si queremos estar en una interminable lista de espera para que nos vea un médico o nos hagan una operación, alguien tiene que apuntarnos trabajosamente a la larga cola. Alguien tiene que mover de una mesa a otra los casi quince mil expedientes de ayudas de dependencia pendientes, para que cada año estén en una mesa diferente. Los permisos para abrir un negocio no se deniegan solos, tiene que haber alguien que informe negativamente de que no se cumple algún párrafo de algún reglamento de alguna ley. Las cosas no se retrasan, se eternizan y se estropean solas, tiene que haber alguien capaz de ir poniendo los palos adecuados en las ruedas estratégicas. Porque si a la gente la dejas sola hasta es capaz de prosperar.

Canarias, el próximo año, tendrá más dinero que nunca, más pobreza que nunca y los mismos parados de siempre. Y todo eso se conseguirá con menos de cinco mil euros por cada uno de los habitantes de estas islas desunidas por el mismo mar. Si eso no es hacer una buena gestión, que baje Sánchez y lo vea.