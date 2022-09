Anda el mundo rico revuelto en quebrantos con las hordas turísticas devorando el tiempo y el espacio. A la misma hora que Putin quema el gas como un niño enfadado, hay otro niño africano sin nombre, otro suicidio ignorado, otra tontería publicada en Tik-Tok, otras tantas reacciones a las publicaciones y un algoritmo tomando nota de todo. El producto verde ecologista y el producto feminista copan la lista de los más top en el capitalismo de masas y, muy importante, comienza la liga de las estrellas balompédicas, último refugio de los varones hetero que han sido reemplazados por el satisfyer o por una compañera que también creía que era hetero y que ahora disfruta de orgasmos mucho más placenteros. El río de la vida sigue su curso, los peces grandes se comen a los pequeños y las chimeneas, igual que las pistolas, no entienden porque las critican después de inventarlas. Hay un tipo tirado en la esquina, muy cerca de la entrada a un lujoso hotel, pero vagabundo y hotel no se conocen, y si alguna vez se conocieron, ya no se saludan. Las personas andan todo el rato mirando el móvil y apenas se escuchan. Solo se encuentran para echar un polvo ocasional, hacer deporte en grupo o fingir que son lo que no son cuando están con sus amigos y en eventos de networking. El rito ancestral de la comida sigue vigente como instrumento socializador, aunque el tic nervioso que lleva a mirar el whatsapp es más fuerte que cualquier conversación amena. Pensar en una sola cosa más de un minuto cuesta un montón de trabajo y no mola nada. Frases y palabras, cuanto más cortas, mejor. No hay diferencia entre los mensajes publicitarios, los de un reality show y los políticos. Hay más festivales que música y el amor es una forma de soledad.

