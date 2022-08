Orwell toca a la puerta

Ante el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que prepara el gobierno de Pedro Sánchez se señala que el objeto es regular el régimen jurídico aplicable a aquella información no autorizada o utilización indebida que pueda ocasionar poner en peligro la seguridad nacional. Reseñando paralelamente categorías de confidencialidad y restricción en cuanto se refieran fundamentalmente al funcionamiento de los organismos públicos, existiendo como penalización al que se aparte de la norma multas que llegan hasta los 3 millones de euros. O sea que nos espera un fenómeno sociológico de envergadura donde existirá una división en la sociedad orwelliana no por la categoría de clase social ni siquiera intelectual sino entre los que poseen información pertinente sobre diversas esferas de la vida publica y los que estén privados de ella a causa de leyes como la que se nos anuncia.

George Orwell escribió la novela 1984 donde popularizó los conceptos del omnipresente y vigilante Gran Hermano y con este tipo de leyes el mundo de la ficción distópica de 1984 se va haciendo realidad en la actualidad donde ya se observa como se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la consiguiente represión política camino de las sociedades totalitarias donde el Estado suprime todo derecho y condena a una existencia miserable a aquellos que no demostrasen suficiente fidelidad y adhesión a la causa nacional o gubernamental; o si se quiere a la ideología que arropa a una determinada organización política para lo que se requiere la participación activa de los miembros gritando consignas favorables y vociferando contra los supuestos traidores dando rienda suelta al mas desaforado fanatismo.

Orwell destaca varios Ministerios que operan en ese tipo de sociedad que nos está tocando a la puerta. Así el Ministerio de la Paz se encargaría de los asuntos relacionados con la guerra; y si hay guerra con otros estados el país estaría en paz consigo mismo (mientras exista la guerra entre Rusia y Ucrania todo lo que acontezca el culpable es la guerra y el pretexto de que la cosas no marchen bien y la paz que tenemos se la debemos también a esa misma guerra). El Ministerio de la Abundancia es el encargado de la economía planificada y de conseguir que la gente viva al borde de la subsistencia mediante un duro racionamiento (racionamiento que ya se anuncia ante las dificultades de parar una inflación galopante que empobrecerá no a los ricos, ni a los que mandan sino a los de siempre). Y quizás el mas relevante y por donde se enfatizaría en el futuro mas inmediato en aquellos que se acercan con desparpajo y altivez al totalitarismo mas consecuente seria el Ministerio de la Verdad. Para qué serviría y que funciones tendría? Serviría para manipular o destruir los documentos históricos de todo tipo para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia mantenida por el gobierno. Y en esas estamos. La Verdad emana del gobierno y lo que se aparte de ahí, non dicen, es falacia y descarada propaganda. Es como si se rescatase el personaje del Gran Hermano donde lo que prima es el lavado de cerebro, el lenguaje peyorativo , la psicología confusa y la inventiva encaminada al control físico y mental de todos los individuos, así como la educación dirigida de la juventud, donde el libre pensamiento estaría prohibido y penalizado con penas inconmensurables.

La historia está llena de ejemplos de totalitarismos y la misma historia nos enseña que cuando hay un estado social y político cercano a la fabulación orwelliana la democracia empieza a resquebrajarse llegándose a la situación mental de someternos intelectualmente a que desde ese atrapamiento conceptual se tenga la sensación que no sucede nada y sin embargo nos sentimos saturados, lo que nos impide caminar y mirar mas allá de nuestra sombra.