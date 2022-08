El turismo es la energía que mueve Canarias

Cada vez que se quiere distraer la atención sobre un problema, se saca del sombrero un tema controvertido con el que pasar de un problema real a uno creado al efecto.

Canarias puede tener un conflicto de ordenación de la población, pero pasa mayoritariamente por el control de la inmigración, sobre todo la irregular, que, por cierto, sigue arribando a las costas canarias con y sin proceso de negociación entre España y Marruecos.

El problema de la población tampoco es un efecto colateral del turismo. Y menos si se le quiere añadir, artificialmente, un debate sobre la sostenibilidad de nuestra economía.

Ahora resulta que no tengamos suficientes infraestructuras es debido al exceso de turistas, cuando no tenemos emisarios submarinos, ni suficiente reutilización de aguas residuales, o desalación. Que dependamos de una sola central eléctrica en algunas Islas, o que el transporte energético no satisfaga todas las garantías para establecer el suministro en caso de cortes.

El turismo es la energía que mueve la economía canaria en estos momentos. Tanto en hostelería, como comercio, construcción, restauración o industria.

Ha habido otras fuentes de riqueza en Canarias a través de su historia y seguramente habrá más en el futuro, pero quitarse el pan de la boca para tirarlo en forma de migajas no es de recibo para dirigentes públicos, medioambientalistas ni privados.

Una moratoria turística, tal como se ha demostrado en periodos anteriores, no soluciona el problema de la población, lo que convertiría esa decisión en un desacierto mayúsculo para la economía canaria y el empleo.

Una sociedad sostenible genera riqueza y empleo en un ambiente medioambientalmente controlado dentro de un libre mercado.

El modelo canario pasa por la mejora de la renta per cápita de todos sus habitantes en un entorno competitivo y con unas infraestructuras sostenibles para bajar la tasa de desempleo.