Puro bla bla bla

Ocurren dos cosas en las pantomimas religiosas de este ferragosto: el covid había impedido las reuniones en los dos últimos años y el próximo mayo, dentro de un suspiro, se celebran las elecciones locales y autonómicas. El resultado de ambas circunstancias condujo a que en las celebraciones de la Virgen de Candelaria se registraran más cargos políticos por metro cuadrado que en los congresos del Partido Comunista Chino. El mayor exhibicionismo correspondió, obviamente, a los socialistas, que son los que gobiernan en la Comunidad autónoma y en la mayoría de las corporaciones locales, y que no están dispuestos a perder ni una oportunidad para evidenciarlo y salir en la foto y en los telediarios, empezando por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, cuya mariolatría adquirió en Candelaria momentos descacharrantes. ¡Qué contenta estaba la Morenita con el fin de la pandemia! Johnson and Johnson and la Virgen de Candelaria.

No hay ninguna esperanza, por supuesto, en que los socialistas –ni el resto de las fuerzas políticas– asuman el carácter aconfesional del Estado establecido en la Constitución española. Llevo escribiendo sobre el asunto en los papeles más de un cuarto de siglo, con algún que otro compañero razonable en esta brega inútil, y cada año aumentan los sinvergüenzas que se dedican a procesionar y hacerles carantoñas a los curas y a las imágenes policromadas. Es una versión muy ligeramente posmoderna de la alianza entre el Trono y el Altar: los responsables políticos inclinan la cerviz ante la Iglesia –propietaria y sobre todo gestora del mito religioso católico y toda su cacharrería– y los primeros se benefician de la luz de gas de las supersticiones populares y la segunda pueden ufanarse del poder de convocatoria entre los poderosos de sus mitos y de sus símbolos. Lo que piensen mutuamente clérigos y cortesanos es irrelevante: Carlomagno detestaba al papa León III y todavía más viceversa. Pero las dos partes se necesitaban. Todavía hoy –puntualmente– se siguen necesitando. Por supuesto que se esgrimen argumentos supuestamente racionales y hasta primorosamente democráticos. El propio Torres deslizó alguno. Por ejemplo, la calidad de símbolo cultural de la Virgen de Candelaria para el pueblo tinerfeño: la imagen –¿incluyendo su narrativa implícita?– sería un pilar de la identidad interna y externa de los isleños. Quizás hace un siglo semejante excusa para la pleitesía tenía un pase. Las vírgenes canarias, en efecto, son uno de los núcleos de una cultura popular rural que se prolonga siglos empapada en un catolicismo más o menos sincrético. Pero eso desapareció hace mucho. Ahora somos una cultura urbana –bastante poco meritoria, descuidada y obtusa– con una creatividad francamente contenida y asediada por un urbanismo atroz, una urbanidad diluida y unos servicios públicos a menudo insuficientes. La superpoblación nos ha convertido en ciudades isla pero las élites del poder político y empresarial siguen utilizando la vieja caja de herramientas conceptuales. En el fondo el apego a los signos y las ceremonias religiosas no es solo oportunismo propagandístico, sino miedo, temor, inseguridad. En materia de símbolos consensuados no tienen muchas otras cosas a las que agarrarse porque carecen de cualquier propuesta convincente y lo suyo es autorreproducirse en una democracia simulativa y gestionar un modelo de desarrollo económico y cohesión social cada vez más inconvincente e impotente. Nuestro fracaso en construir ciudadanía democrática explica al terror del político a declararse agnóstico, ateo o budista o prescindir de la procesión del pueblo. Y todo lo demás –como dijo el inefable obispo de Tenerife– es puro bla bla bla.