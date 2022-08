Tiempos de oscuridad

No es ni siquiera el titulo completo del libro de Hann Arendt Hombres en tiempo de oscuridad, es más. La filósofa alemana describe la posición ideológica ante el mundo de diferentes pensadores, entre los que destaca a Jasper, Walter Benjamin o Bertolt Brecht, que procuran alumbrar las zonas oscuras por las que atravesaba la humanidad; pero que en estos aciagos capítulos de la historia actual no solo la oscuridad se personaliza como protagonista de la decadencia de una sociedad sino que avanza hacia el abismo que ha construido desde dentro, desde sí misma. Y para ello los gobiernos han dictado normas y reglamentos de obligado cumplimiento que nos exigen apartarnos de esas zonas hoy oscuras donde la democracia y el totalitarismo se confunden, se hacen tangenciales.

En un afán por arreglar los desaguisados producidos por la impericia de los gobernantes eludiendo sus responsabilidades y no interviniendo con tiempo y tino sobre lo que estaba detrás de la puerta cuales eran las consecuencias que traería la confrontación ruso-ucraniana, que los ha cogido con el paso cambiado. Y ahora cuando notan que el agua les llega al cuello pretenden que todos los que no hemos sido protagonistas de nada ni tomado posición en esta guerra que seamos copartícipes asumiendo unas responsabilidades que no tenemos por qué tenerlas. Pero nos los van a exigir, nos los van a obligar y penalizar si no las cumplimos.

Las luces que alumbran vestigios de la historia en sus monumentos regados por el mundo se verán oscurecidas, lo que usurpará la visión de esa misma historia, borrándolos desde un apagón dictado a ceder el sitio a las sombras, a la ausencias del acontecimiento o del esfuerzo de muchos pueblos para levantar memorias esculpidos en piedra que revelan hazañas hasta desastres que han corrido por las páginas de los que desde los libros han colaborado para que la historia de la humanidad se ennoblezca o se vitupere con la intención de que no se convierta en vieja, esté ausente sino que continúe palpitando no solo bajo la luz del sol sino que sea también perdurable en el rompiente de la oscuridad.

Habrá que secuestrar paginas, olvidar retazos importantes y señalados, a la espera, tal vez, a que el sol de nuevo nos indique que continúan ahí, que no se han ido, que permanecen inmutables. Cuestión difícil de entender y de asumir, pero en tiempos de oscuridad tendremos que compartir esa vivencia haciéndola nuestra, pero cuando las normas no son lejanas, ni están en el imaginario si quisiéramos acercarnos se nos hace cuesta arriba ya que desde la incompetencia nos llega el favor de vigilar nuestra zona de luminosidad, nuestro espacio de confort hasta la salud evitando ponerla en peligro. ¡Cuánto nos quieren nuestros ínclitos políticos!

Así que desde el ángulo oscuro de cada uno solo tendremos la luz de la solidaridad con todo aquello que no hemos ni producido y menos alimentado, mientras los que han transitado por las aguas turbias de la ignorancia y del disparate se mecen en su nirvana encantador desde el cual no dejarán de sentir ni calor ni frío y situarse bajo el haz de luz cuando les plazca, que es casi siempre. Y mientras el resto en la oscuridad ni siquiera dando palos al aire sino tropezando con las esquinas que nos han puesto en un camino que nos decían exento de baches y pleno de luminosidad, pero es un nuevo engaño, una nueva situación donde la brújula la tienen otros y al resto solo nos han dejado el instinto de conservación y el desaliento.