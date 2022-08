En El Hierro, las casas-cuevas como primer paso hacia el enterramiento

En la isla de El Hierro y más concretamente en Valverde desde el siglo XVIII, el beneficiado que había sido de la parroquia, don Cayetano Padrón de la Barreda, había legado unas casas-cuevas para que fueran habitadas por gente menesterosa y que a la vez sirvieran de paso a los fallecidos que habían sido trasladados de los distintos pueblos y que hechas las gestiones oportunas por los familiares del difunto se procediera al enterramiento.

Estas casas-cuevas tuvieron su función hasta la mitad del siglo XIX, donde ya se comenzaron a construir cementerios en diferentes localidades. Tenían un patio posterior que daba acceso a la cueva que funcionaba en su momento como cuarto mortuorio del único cementerio existente en la isla, que se encontraba en el interior de la iglesia de Santiago en el barrio de El Cabo, lo que se mantuvo durante algún tiempo hasta que se prohibió por las autoridades competentes ordenando que las inhumaciones se realizaran en el exterior, concretamente en la plaza que rodea a la iglesia. Y así hasta que aparecieron los distintos cementerios bien entrado el siglo XIX.

Con esta nueva situación se puso fin a los traslados de los difuntos por lejanos caminos, angostos y peligrosos como los entierros que se acompañaban risco Tibataje arriba. Dándose la circunstancia histórica en una situación de agobiante precariedad ya que escaseaban los materiales y carpinteros para la confección del ataúd, como en el Valle de El Golfo, en Los Llanillos, donde aún se encuentra la casa del ataúd, se depositaba el único que existía, el cual una vez utilizado para dar traslado y sepultura al difunto volvía a colocarse en el mismo sitio, al que de vez en cuando se arreglaba su deterioro con alguna tela o madera.

Estas casas-cuevas en su desarrollo como paso hacia la exhumación tuvieron dificultades por parte de algunos de sus propietarios que se oponían a que funcionaran como paso hacia el cementerio, lo que ocasionó un verdadero conflicto en uno de esos entierros donde el propietario de la vivienda se enfrentó con los familiares del difunto porque había levantado un muro que separaba la vivienda de la cueva, anulando el patio que comunicaba una con la otra evitando su paso. Lo que motivó un pleito de carácter político con sus más y sus menos, donde se enfrentaron por esta cuestión personajes relevantes de la isla. Concretamente el alcalde Pedro Miguel Ayala Pérez-Guadarrama y los Fernández Paiva. El primero sostenía, y lo logró, que hasta tanto no hubiese un cementerio en condiciones la función de estas viviendas-cuevas tendría que continuar con su mismo cometido; al contrario que el representante de la familia Fernández Paiva, que se empeñó en que no fueran depositados los cadáveres que se traían de los pueblos sino que directamente siguieran el camino del cementerio.

La trifulca política y la posición del vecino a blindar con un muro su vivienda fue el revulsivo para que se aceleraran los trámites para la construcción de los nuevos cementerios, incluido el de Valverde, excluyendo a la plaza de la iglesia de Santiago como cementerio insular. Aunque en este histórico episodio de la isla no he dejado de hacerme la pregunta: ¿aquellos que en su día fueron enterrados en el interior de la iglesia y posteriormente en su plaza aledaña sus restos fueron o no trasladados al lugar donde vivieron y murieron?