Me gusta decir que creemos que no tenemos Marca política en Canarias, pero realmente sí existe. Lo que tendríamos que preguntarnos es si esa Marca es la que cada gestor público quiere expandir. La estrategia de Marca tiene que ser diseñada y ejecutada con un Plan; si no la trabajamos, seremos percibidos por sensaciones o con sentimientos diferentes a los deseados.

Actualmente en Canarias, la exitosa estrategia que llevó a Juanma Moreno a obtener de Andalucía la mayoría absoluta no es seguida por ningún gestor público o futura candidatura política. Y cuando hablo así, me ciño a la estrategia de la escucha mucho más que a la de la comunicación rutinaria y casi periodística de la comunicación política y despliegue público en Canarias. Hoy, en Canarias, la compol de segmentación es prácticamente inexistente y la identidad no plantea diferencias notorias. Estamos en precampaña y quizá no seamos conscientes de lo importante que es la estrategia que debemos de implementar alrededor de nuestros valores. Será la única manera de generar identidad, que es la forma en la que hoy se ganan elecciones. El branding de Marca nos hace previsibles, y de ahí confiables. Sin olvidar que, desde el momento en el que la ciudadanía nos puede prever, estaremos en su mente. Para ello necesitamos horas de trabajo, de toma de conciencia y elección de nuestros valores prioritarios e identificativos; de nuestros propósitos y nuestra causa, para la gente y, desde ahí, establecer acciones que reflejen esos valores, con consistencia y regularidad en nuestro despliegue público… Analizar muy bien qué queremos transmitir y para qué. Definir nuestra estrategia personal, orgánica y de cargo público, y como ponderar ambas. Saber que lo que pensamos, decimos y hacemos tiene que estar conectado y unido para lograr un único enfoque y percepción de credibilidad ante los demás. Si somos los number one, iniciemos la apertura y cierre de nuestros equipos para las próximas elecciones, porque ya va quedando el tiempo justo. A mayor desconocimiento de la candidatura, necesitamos más tiempo para que esa persona sea conocida, y poder establecer su identidad entre ese mar de peces que es la política. Si estás gobernando, ya sabes que te quedan cinco meses, ya empezó la cuenta atrás; a partir de enero 2023 ya nada será creíble, porque será fácil que se interprete en clave electoral… Deseo que en el inicio de tu gobierno hubieras decidido si apostabas por tu Marca Personal o por tus hitos de gestión… Desde ese resultado, parte el hilo conductor de un storytelling fiable y creíble para poder hablarle a la ciudadanía ahora y en preelección. Si gobernando te gustaron los Medios en exceso, hubo desgaste seguro. Los egos comen certezas, el valor está en seleccionar estratégicamente dónde estar y dónde no, así lograremos penetración emocional y reputación. «Amar la cámara es amar el desgaste». Somos políticos y políticas, pero antes que eso somos seres humanos, que necesitamos espacios y retiradas para no quemarnos o arriesgarnos a salir una y otra vez perdiendo el valor y esencia de nuestro liderazgo. Si estamos en la oposición y deseosos de gobernar, diseñemos nuestra diferenciación. De ahí la necesidad de marcar la hoja de ruta adecuada y un plan de comunicación y despliegue público que coincida claramente con nuestro objetivo. Estudiemos mucho nuestra Marca y no improvisemos… No seamos críticos con ese análisis inocuo y simple que hacemos de la emocionalidad. Porque lo único a lo que nos lleva es a egos de helio y desconexión. Nos gusta el político ejecutivo, enfocado y clarificador. Ser percibido en una realidad difusa nos hará perder. Si no quieres entrar directamente en la polémica, incorpora en tu equipo a la persona que lo haga. Cuidado con el arrastre de instituciones; la comunicación enlazada es arriesgada y poco identificativa. Además, cada vez las personas votan muchísimo más por la gestión identitaria; cuidado con quién te unes en comunicación para sumar porque quizá te lleve a restar… La gestión pública de la isla de La Palma será, para las elecciones en Canarias, una variable importante. Los vaivenes institucionales y la ausencia de Marca Personal o Política, será devastadora desde el punto de vista electoral. Si estás en la oposición, desmárcate del Gobierno actual; y si estás gobernando en Canarias, cuidar tu identidad se hace imprescindible, y para ello cuida el arrastre institucional del gobierno central, si aún estás a tiempo. Todo, absolutamente todo comunica; con quién estás y con quién no, tu cansancio, tu energía, tus colores de Marca, tu oratoria, tu valor, tu despliegue, tu contacto personal, tus interacciones, tus silencios, tus zapatos de goma o de cuero, tu presencia y especialmente ese sentir, esa huella que dejamos cuando ya no estamos… Ese halo… Al final se trata de «cómo haces sentir a las personas; como importantes para ti o como un trámite». ¡Tú eliges! etikpolitica.es @EtikMaite