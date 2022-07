Las malas noticias son menos malas en verano. Cuando la gente está poniendo las chancletas y el bañador en la maleta y soñando con tirarse a la bartola en el risco, como un lagarto gomero, bajo el sol de agosto. Los que más saben de esto, los galápagos de la política canaria, aprietan los dientes y callan. El núcleo duro de Nueva Canarias –en paz descanse– ha recetado silencio y resiliencia. No existe ninguna excusa para explicar lo inexplicable. Hay que coger aire, sumergirse y esperar que pase la ola.

Tienen razón, naturalmente. En unos pocos días se habrán apagado los focos del teatro del escándalo. La muerte jurídica del canarismo será un recuerdo. Y a la vuelta de las vacaciones, el ejército de Román Rodríguez se habrá reformulado bajo la forma de una agrupación de electores o conseguirá medidas cautelares para estirar, así sea unos meses, la vida oficial del partido.

Pero el cántaro está abollado, de tanto ir a la fuente. Pese a las encuestas de encargo y sus fastuosas predicciones, la maceta política de los partidos del pacto de las flores está mas seca que la pinocha de nuestros bosques. Las calamidades de estos últimos años han convertido la tarea de gobernar en un suplicio interminable. Y las relaciones entre los partidos del pacto se han ido agrietando a base de putaditas finas por tinta interpuesta.

A ningún socio de Román Rodríguez le ha caído una sola lágrima –como no sea de risa– por lo que le ha pasado a su aliado. No ya porque la política sea muy cruel, sino porque consideran que algunos ataques mediáticos «completamente gratuitos» se han cocinado en calderos de Gran Canaria, donde llega la larga mano del canarismo. El pacto de las flores no se va a reeditar. Pero no a causa de los futuros resultados electorales, sino porque hay gente que no está dispuesta a sentarse otra vez a la misma mesa.

De aquí a mayo del año que viene pasará el calor. Y llegarán las lluvias, que lo lavan casi todo. Las ofensas de hoy pueden ser olvidos de mañana. Quien sabe y a la fuerza ahorcan, Pero si se acercan a Wikipedia podrán leer –hasta que alguien lo quite– una frase imperecedera: «Nueva Canarias (NC; también conocido como NCa) fue un partido político de carácter nacionalista canario , radicado en Canarias (España). El partido fue ilegalizado por el Ministerio del Interior en 2021 y ratificada su salida del poder político canario en julio de 2022».

Eso de la «salida del poder político» parece un exceso. Pero habrá que ver si la mala leche de Wikipedia tiene que ver con que en las cuentas no presentadas, como en los burgados, hay bicho dentro.