El fin de una carrera

No puedo evitarlo. Recuerdo a Román Rodríguez a finales de 2018 espetándole al entonces presidente del Gobierno, Fernando Clavijo: «Ustedes…¡ustedes son unos aficionados!». Uno diría que un aficionado es un señor que después de toda la vida en política –Rodríguez se profesionalizó como político hace ya treinta años– deja que el Ministerio del Interior le disuelva su partido político porque no ha presentado sus cuentas en los últimos cuatro años. Profesionalidad, ninguna. Ningún rigor. Ningún interés por el partido salvo como caja de bombones. Pero, ¿cómo diablos ha funcionado Nueva Canarias? El pasado abril, hace apenas unos meses, Nueva Canarias celebró su V Congreso: en ese momento ya no existía jurídicamente como partido político reconocido por el Ministerio del Interior. Eran, sin saberlo, un amplio grupo de hombres y mujeres envueltos en una sombra, en una vaporosa mentira, en una engañifa que incluso ignoraban como tal. Entre sus propios compañeros Rodríguez se ha quitado de en medio. Que cargue otro con el mochuelo. El líder fundador no está dispuesto a aceptar ninguna responsabilidad. Y eso a pesar de que fue Rodríguez quien insistió –bastante– en que el muy veterano Carmelo Ramírez asumiera la secretaría de Organización, bajo la cual se encuadra el control de las finanzas y la contabilidad del partido. El argumento esgrimido era doble: cualquier otro figurón del partido tenía mucho curro institucional y de la honradez de Ramírez nadie ha dudado jamás ni dentro ni fuera de su organización. En el fondo el comité ejecutivo elegido en abril era pura hechura romaní. Al titular de Hacienda jamás le ha gustado llegar a compromisos demasiado inflexibles y con los años (y los lustros) se ha acomodado a una suerte de bonapartismo más o menos amable, más o menos tolerante o tolerable. Rodríguez ha gobernado NC con una máxima: deja hacer a sus alcaldes o tenientes de alcalde sin inmiscuirse en sus territorios y estratagemas y él, a cambio, pide un apoyo irrestricto para continuar en el liderazgo y repetir ad infinitum como candidato presidencial. Primero en el Cabildo de Gran Canaria y después en el Gobierno autónomo.

(Por supuesto, está Antonio Morales, que en la dirección elegida por unanimidad búlgara la pasada primavera ocupa una secretaría de Desarrollo Sostenible. Es un detalle poético, porque lo que ha sostenido a Nueva Canarias y le ha permitido desarrollarse es, precisamente, el señor Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria y junto a Carmen Rosa Hernández, alcaldesa de Telde y diputada, el que más votos aporta al supuesto proyecto canarista. Morales está en esa ejecutiva como podría no estarlo, le trae un poco sin cuidado, porque más que un compañero de Rodríguez y su equipo, es un socio siempre ligeramente receloso de su autonomía y su poderío como mesías grancanario, y ayer por la tarde su teléfono móvil echaba fuego, según algunos, para carbonizar a Rodríguez, según otros, para rogarle su indiferencia y aun unos terceros para recordar con nostalgia Roque Aguayro). Entre los incesantes rumores de las últimas 24 horas circula el del sacrificio de Carmelo Ramírez y en la veloz construcción de una agrupación de electores que podría llevar el mismo nombre que la extinta organización. Por multicolores que sean los fuegos de artificio la credibilidad del vicepresidente Román Rodríguez ha quedado fuertemente dañada, y eso sin contar las peores repercusiones judiciales y económicas que esta prueba de torpeza, irresponsabilidad y extraordinaria petulancia puede traer consigo. Todavía con una boca muy chuiquita se hablaba anoche de una retirada. De jubilación con honores antes de que se desate en vendaval y de un nuevo liderazgo femenino, progresista y municipalista. Quizá todavía no lo sepa pero ayer la carrera política de Román Rodríguez ha acabado.