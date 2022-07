Encuestas y en cuentas

Según el Sociobarómetro, que es una encuesta que encarga el desgobierno de Canarias, los partidos que forman ese glorioso desgobierno, vaya causalidad, ganarían las próximas elecciones autonómicas por una amplísima mayoría. Tan grande que sería un récord histérico, digo histórico. Tiene un mérito enorme después de una pandemia vírica, un volcán, varios incendios, un cero turístico y una inflación que nos ha comido diez de cada cien euros que teníamos ahorrados. Ya se sabe que el que paga manda, pero igual a los de la encuesta se las ha ido un poco la mano. Ya es mala suerte, empero, que justo después de hacer público ese sondeo tan optimista nos hayamos enterado de que uno de los partidos del pacto no existe legalmente. Por lo visto Nueva Canarias ha sido dada de baja como organización en el registro oficial de partidos políticos de España por no haber presentado las cuentas oficiales desde 2018. Lo cual que tiene una coña tremenda, teniendo en cuenta que su carismático líder, Román Rodríguez, lleva la responsabilidad de la Hacienda de Canarias. Como en un relato de Agatha Christie es El caso del contable asesinadito. El asunto no tiene más trascendencia, porque es de suponer que NC presentará las cuentas en menos tiempo del que se tarda en decir sociobarómetro de verano. Incluso, si andan liados, le pueden pedir una ayudita a los de la tele canaria, que según la Audiencia de Cuentas, son auténticos expertos en contabilidad creativa. Y que todo quede en casa. | J.B.