La autodeterminación del Sáhara, reservorio emocional de bastantes españoles

La nómina de españoles defensores de la autodeterminación del Sáhara occidental, cuenta con un factor muy favorable, que es un derecho de trazo grueso y sobre todo la legitimidad de la causa con mayúsculas, imposibles de encontrar en España ni Europa nada parecido. Es como uno consigue proveerse de un reservorio de emociones en torno a imágenes, mitos que son dotaciones excepcionales. Si ese es un factor muy favorable hay otro que no lo es, al ser inversamente proporcional, a mayor pureza de legitimidad y fuerza de atracción emocional de la causa, menos motivos hay para las pesquisas en torno a culturas, historia lejana o la coetánea con la salida de España del territorio. Difícilmente se encontrará entre los defensores del Polisario, nuevos datos, argumentos que no sean a prioris y principios sagrados, en los que en nada intervienen la razón, que consideran inmanente y previa. Siempre dirán lo mismo por mucho que la información general en prensa y televisión les desautorice a diario con argumentos.

Por tanto, todo el esfuerzo de argumentación recae siempre en quienes defendemos posiciones contrarias al Polisario (los saharauis). Como la sustracción de información es o intencionada o negligente, hemos de recordar que fue la Asamblea General de Naciones Unidas (1966) la que reconoció el derecho de autodeterminación al llamado pueblo saharaui (saharauis, término político alumbrado por el franquismo en 1956, antes saharianos como los demás). Pero ahora ese dossier no está en la Asamblea General sino en el Consejo de Seguridad desde hace años: minucias.

Desde 2007 Naciones Unidas no habla ya de referéndum, y el Consejo de Seguridad sí de una «solución política, justa, duradera y mutuamente aceptada por las partes… respetando la libre determinación». Que la solución haya de ser política excluye de raíz el enunciado llano del derecho de autodeterminación como simple disyuntiva matemática. Pero es que además se dice «respetando la libre determinación de la población». La libre determinación no es el derecho de autodeterminación (instituto jurídico-histórico y cláusula acotada). Es decir que es la propia NNUU la que ha excluido para el futuro el ejercicio puro e incondicionado de ese principio. Sabemos que por él al menos no pasa. Que se diga que sea la solución política –lo dice Naciones Unidas– remite a la negociación de las partes, a un escenario abierto y por escribir. Periodistas españoles siguen a su bola. Ignacio Cembrero, el gran especialista, uno. Llama resoluciones de NNUU a un informe de un asesor, del que encima pone el link. Y doctrina jurisprudencial española a un auto (resoluciones de tramitación, no dirimentes del fondo) de la Audiencia Nacional (de Grande Marlaska).