La verdadera encuesta

Conecté el televisor y me pareció regresar al año 2019: ahí, en la pantalla, estaba Ángel Víctor Torres hablando de un incendio. No obstante, lentamente, y a pesar de la asfixia del calor, comencé a notar ciertas diferencias. La primera, el discreto pero inocultable morenito de medianías del señor presidente del Gobierno. En segundo lugar la sencilla pero preciosa camisa rosa pálido y el perfecto rasurado de dos días que lucía en los mofletes. Y lo más destacado: la ausencia completa de dramatismo, ni en las palabras, ni en las pausas, ni en los ritmos. Un adversario maligno diría que Torres ya es un gafe absolutamente profesionalizado que cuenta las hectáreas quemadas con la misma serenidad con la que podría leer las páginas de la guía telefónica, si es que todavía existe la guía telefónica.

También podría pensarse que esa tranquilidad casi senequista del presidente Torres deriva de los resultados de la encuesta electoral de su sociobarómetro. Entre 27 y 33 diputados sacaría el PSOE si se celebraran elecciones ahora mismo en Canarias. Yo sospecho que Torres insistió en que se metiera mucho cocina para que no se publicasen los verdaderos resultados, nunca bajo los 55 diputados, con diez diputados de CC, un diputado para NC, otro para la Agrupación Socialista Gomera y otro para Vox – es necesario que Vox saque un diputado para que se materialice en Canarias el peligro inminente del fascismo-. El PSOE podría gobernar en solitario, nombrando a Román Rodríguez embajador en Ulam Bator por los servicios prestados y mandándole a Casimiro Curbelo una daga para que se corte las venas, como un noble romano, metido en los Chorros de Epina. Ye es hora que Nira Fierro asuma la Vicepresidencia de Dragones y Mazmorras y Godoy Suárez se estrena en la Consejería de Chismes, Brillibrilli y Oropéndolas, por mencionar solo a dos de las jóvenes figuras emergentes del psocialismo canario que, por cierto, se quedaron bastante chafadas cuando en 2019 no consiguieron entrar en el Ejecutivo.

Aparte de explicar muy bien los incendios Torres ha demostrado con la manipulación de la encuesta del Sociobarómetros una brillante astucia. Nada de dar los verdaderos resultados. Nada de proyectar hasta qué medida los ciudadanos canarios están ya no identificados, sino realmente enamorados del presidente y sus consejeros. Sí, es cierto que muchas adolescentes isleñas tienen en sus dormitorios posters de Pedro Marcial Viera. De milagro pudo el presidente y su solvente equipo de comunicación evitar la difusión de la oferta de Joe Biden a Álvaro Lavandera para que asuma la dirección de la Reserva Federal de los Estados Unidos «como medida desesperada para controlar el proceso inflacionista». También se considera obvio que Elena Máñez simultaneará a partir del próximo mayo la consejería de Economía con la de Derechos Sociales, «porque incluso le sobra tiempo para organizar fiestas ibicencas». Su actual responsable, Noemí Santana, podría solicitar su reingreso a Nueva Canarias y acompañar precisamente a Rodríguez a Mongolia, un país que conoce «profundamente» y cuyas cabras «viven en una situación intolerable que exigen programas de actuación valientes y coherentes». «Son cabras, no votantes de derechas», se le ha escuchado a Santana, «y por tanto sientes y padecen».

El golpe definitivo del presidente Torres a la hora de ocultar las verdaderas encuestas consiste en engañar a Coalición Canaria y «cerrar un pacto rápido con Fernando Clavijo después de las elecciones», con la amenaza de que si los nacionalistas no son leales al pacto, «pues se les echa y pongo compañeros, que no me falta gente precisamente». O al revés. Lo importante es seguir contando los incendios.