Cine de verano

Hace tiempo vi una película que se titulaba “Memento”. Como no era un relato lineal, sino que mezclaba segmentos temporales diferentes, acabé trastornado, con el cerebro como un cubo de Rubrick. Yo soy de esos de sota, caballo y rey. Un principio, un desarrollo y un final y no me jeringues.

Con Juego de Tronos estuve un poco liado. Como con la lista de personajes de un libro de Dostoyevski. Sufrí lo mío con “Inception”, esa película que termina con un maldito trompo dando vueltas, que vete tú a saber lo que quiere decir. Pero el desastre aterrizó con “Tenet”, una película en la que la gente andaba al revés, porque el tiempo fluía al contrario. Con lo que el principio era el final y el final era el principio. Yo que sé. Un lío. Ahora bien, todo eso es una coña marinera comparado con una nota de prensa de la Consejería de Turismo donde la consejera le mete un viaje a uno de sus directores generales porque, cito textualmente, “actúa por su cuenta”. La pregunta es: ¿Y por cuenta de quién se supone que tendría que actuar? Nos hemos enterado de que en Turismo el que quiera comunicar algo a los medios está obligado a hacerlo a través de un canal oficial que el señor Miñarro, que así se llama el director de Infraestructura, se pasa por el forro. Va por libre, como si esto fuera una democracia. Pero además le acusan de organizar visitas y actos y verse con alcaldes, también por su cuenta. No le echan la bronca por trabajar como un descosido, sino por informar de ello a su bola. O sea, un sin dios. La nota oficial de Turismo es como para mear y no echar gota. Porque la consejera, la señora Yaiza Castilla, es la jefa del señor Miñarro. Y si no le gusta ni lo que hace ni cómo lo hace se lo carga y aquí paz y en el cielo rosquetes. Pero desautorizarlo públicamente y lanzar un comunicado en la prensa es una cosa muy, muy rara. Hace pensar que el desgobierno canario es la casa de los líos. Y poco serio. Lo que era un problema interno se ha convertido en una crisis pública y expuesta al jolgorio que producen estas cosas dignas de una escuela política de cero a tres años. Para los medios de comunicación estas serpientes de verano son una fiesta. Carne de coñas marineras. A los dirigentes del desgobierno canario les debe hacer maldita la gracia, porque bastantes problemas hay todos los días como para fabricar nuevos. Un cese hubiera sido más discreto y efectivo. A ver si aprenden de Sánchez, cuyas víctimas se van alegando enfermedades. Después de tantos años aún hay películas políticas capaces de sorprenderle a uno. Lo que no pase en Canarias….