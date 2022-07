Lo he visto todo

Era 14 de julio. En Francia se conmemoraba la toma de la Bastilla en 1789, símbolo del fin de la Monarquía absoluta y de la potestad del Rey de impartir justicia.

No era casualidad. En la Casa del Pueblo de Canarias, y a las 19:00 horas, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes Serrano, impartía su conferencia: El Gobierno del Poder Judicial y la Administración de Justicia.

El comienzo no sorprendió: el reconocimiento a los profesionales de la Justicia de La Palma. Sólo su entrega y compromiso permitieron la continuidad de los procesos judiciales mientras el volcán de Cumbre Vieja situaba a nuestra Isla Bonita en el centro del mundo.

Dos palabras marcaron la segunda parte, independencia judicial. Ésta, como concepto, se conquista en Inglaterra, a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Después, a finales de esta centuria, Francia declara normativamente la separación de poderes. En lo que ahora importa, se separaban las competencias de impartir justicia del poder Ejecutivo. Para el juez el hito suponía una garantía externa de no injerencia en su labor principal: el resolver un conflicto sólo sobre la base de la aplicación de la ley y el resultado de la prueba practicada. En su vertiente interna (ética) el juez tiene un solo señor: la ley.

La independencia judicial se recogió en nuestra Constitución de 1812, La Pepa, artículo 243. El concepto orilla en el art. 117 de la Nuestra de 1978. La justicia emana del pueblo, y se administra por Jueces y Magistrados independientes, sólo sometidos al imperio de la ley.

Si la democracia es el gobierno del Pueblo, cuya voluntad mayoritaria se manifiesta en la ley, su aplicación ha de ser igual para todos. Si no fuera así, la democracia, que además es valor fundacional de la Unión Europea, se resentiría. El juez nacional es también comunitario. Sólo un juez independiente e imparcial puede garantizar una aplicación uniforme del Derecho Europeo.

El CGPJ se desarrolló con la Ley Orgánica 1/1980 como instrumento de garantía externa de la independencia judicial. El Rey nombra a sus veinte vocales, pero las Cortes Generales los eligen; de entre jueces (seis cada Cámara) y juristas de reconocida competencia (cuatro cada Una). Precisamente esta intervención política puede suponer que la confianza de los ciudadanos en la justicia se resienta; pero es una cuestión de percepción.

Finalmente, no se oculta que la Administración de Justicia, como servicio al ciudadano, es lenta en su respuesta, con altísima tasa de litigiosidad, no puntera en tecnología y obsoleta en su planta (casi sin modificaciones desde 1833). Por contra, las tasas de resolución de nuestros jueces son magníficas; y el esfuerzo de las Comunidades Autónomas con competencias en justicia es notable. Canarias es ejemplo, con el Palacio de Justicia de Las Palmas... Comentario que, sin duda, ha de impulsar a que de verdad se levante la ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife.

En lo que va de verano he vivido tres olas de calor, puede que cuatro (o tal vez sea una sola, pero la han dividido para que cunda más), que han arrasado con todo, de una punta a otra: fuego en montes y casas y parques naturales y vidas de gente trabajadora, de gente que siempre paga el pato, a la que no le queda otra que salir a la calle a subsistir a horas inhumanas en esta distopía en la que vivimos. Y nadie ha salido a entonar el mea culpa, porque la culpa de que mueran los humildes nunca es de nadie, si acaso suya.

He visto en la tele —no en otro lugar ni en otro tiempo, en este— a un individuo vestido con indumentaria neonazi y diciendo cosas de neonazi (es decir: falsas y terribles) sin que a nadie pareciera importarle ese pequeño detalle ni dentro del estudio ni fuera ni más arriba, en ese sitio que llaman «los despachos», donde presumo que no se suda porque el aire está a niveles compatibles con la vida y la abundancia.

En el mismo país y en el mismo universo —mentira parece— he contemplado a la niña Victoria Federica hecha una estatua ecuestre de pies a cabeza (no sé si más Felipe IV o más Margarita de Austria) en la portada de esa revista de relumbrón, con una cara que no es la suya, que puede ser que se la haya fabricado el photoshop o se la hayamos pagado nosotros, que somos mucho de apoquinar para estas cosas imprescindibles.

Y he oído a buena parte de mi generación echar de menos los 80 y los 90 y los veranos idílicos en los pueblos de sus abuelos, lo que me provoca entre envidia y hastío, porque abuelos no conocí, mis abuelas eran las dos de ciudad y mi tiempo, de ninguna manera fue aquel: es este.

He escuchado a las mentes más preclaras debatirse, en menos de lo que dura un suspiro tertuliano, entre el catastrofismo milenarista y el escarlatismo del «ya lo pensaré mañana».

He visto al jefe de la oposición, en su escaño del Senado, equivocarse y votar a favor de la reforma de la ley del Poder Judicial que permitirá renovar el Constitucional, que no sabe una ya si es el sofoco, el despiste, la proximidad de las vacaciones o una manifestación más de la afición a meterse goles en propia puerta que tiene esta gente.

He oído a Boris Johnson despedirse del Parlamento como llegó, a lo Terminator, con un «Hasta la vista, baby».

Y, lo que es más importante y definitivo: he visto a Pedro Almodóvar levantarse de su asiento, subir varios escalones y doblarse ante Belén Esteban en el concierto de Rosalía.

Él, a pesar de sus dolores confesados, se ha agachado, solícito, a preguntarle cómo se encuentra tras su accidente televisado.

Ella, por su parte, le ha correspondido en sus redes, como la royal que es, recortándolo sin reparos de una de las fotos que se hicieron ambos junto a la cantante en el camerino.

A ver si se va a creer que porque tenga tropecientos premios y sea conocido en el mundo entero va a acapararlo todo él y a eclipsar la estética de su momento fan.

Ni oscars ni goyas ni arieles ni órdenes de la Legión de Honor ni doctorados Honoris Causa en Harvard ni Cristo que lo fundó. Aquí princesa solo hay una y es del pueblo.

En verdad les digo: No sé si estamos locos o estamos tontos o simplemente estamos desorientados, pero, en lo que a mí respecta, puede irse acabando el verano.

Yo ya lo he visto todo.