La cocina del CIS

Por primera vez desde que Sánchez es jefe de gobierno, la encuesta del CIS concede al Partido Popular la posibilidad de ganar unas elecciones en España. Sospechamos desde hace tiempo que esta clase de demoscopia no se dedica por entero al estudio de las orientaciones de los seres humanos, sino más bien a un cálculo interesado y sectario de posibilidades en cuanto a la opinión pública. Fruto de ello son algunas de las previsiones erradas hasta ahora. Del CIS, por su tendenciosidad al servicio del Gobierno, no queda otra que desconfiar. Me fiaría más de los arúspices etruscos que examinaban las entrañas de las ovejas sacrificadas para obtener los presagios del futuro que de José Félix Tezanos, que parece preocupado en moldear a la sociedad no en extraer de ella sus verdaderas intenciones electorales.

El Centro de Investigaciones Sociológicas, que está adscrito al Ministerio de la Presidencia, se ha especializado en un tipo de cocina con el fin de satisfacer los paladares inquietos de la Moncloa. Con Tezanos al frente se nota más que otras veces, debido a las extravagantes previsiones siempre en una misma dirección. Este inédito barómetro de julio, que sitúa al PP dos puntos por encima del PSOE tras el descalabro andaluz y el aterrizaje de Núñez Feijóo, no ha dejado de sorprender incluso teniendo en cuenta los últimos acontecimientos políticos y el evidente declive del Ejecutivo. Hasta el punto de percibirse en los vaticinios la intención encubierta de movilizar a la opinión pública con una voladura controlada de la hasta ahora ventaja socialista en los sondeos. O, al contrario, puede que se esté produciendo una especie de movimiento sísmico en las tendencias de voto, y la ventaja de los populares sobre Sánchez sea aún mayor de la que predice el CIS, al que le resulta ya imposible disfrazar la realidad. Estas cosas, al final, solo se comprueban al contar las papeletas de las urnas. Mientras tanto, todo es materia inflamable de un verano en llamas.