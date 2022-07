Cambiar todo, para que todo siga igual

En un debate consigo mismo, Sánchez reforma a Sánchez. El presidente del Gobierno, tras tres derrotas consecutivas en Madrid, Castilla-León y Andalucía, ha decidido cambiar los puestos claves del socialismo. Y lo ha hecho con la mentalidad cesárea de quien se llevó el partido desde la calle Ferraz a los despachos de Moncloa, en un viaje de ida y, ahora, vuelta.

La efímera alegría del socialismo canario con Héctor Gómez como portavoz en el Congreso, no ha durado ni un telediario. Es una cabeza más que rueda por las escaleras del destino, junto a las de Ábalos, Carmen Calvo, Adriana Lastra o Dolores Delgado. Lo que pasa es que todos estos cambios no llegan a la calle. Son de consumo interno de políticos y periodistas.

La causa de las derrotas del PSOE ni residen en las personas que estaban al frente de áreas de responsabilidad ni se arreglan con las sustituciones. Porque Sánchez, a fuer de coherencia, tendría entonces que haberse cambiado a sí mismo por elegir dos pésimos candidatos para Madrid y Andalucía y conseguir dos de los más estrepitosos fracasos del partido.

El problema no es del PSOE, sino de un Gobierno que no vio llegar la inflación de la misma manera que Zapatero no divisó la crisis del 2008 hasta que le devoró los intestinos. Un Gobierno que ha utilizado el dinero de la Unión Europea para crear más gastos estructurales insostenibles. Que no ha sabido enfrentar la crisis energética con inteligencia. Que ha sido incapaz de meter en cintura el déficit público y que sigue endeudando una economía pública que ha rebasado los límites de la credibilidad para adentrarse en las mismas sombras tenebrosas de países como Grecia. Porque, salvando las muchas distancias, estamos cometiendo los mismos errores.

«Es la economía, estúpido» le deberían estar gritando sus asesores al presidente. Es la calle. Son los autónomos. Las familias descontentas con los precios de los alimentos y los combustibles. Esa gente a la que se las trae al pairo las piruetas ideológicas del Pedro Sánchez malabarista. El que hoy se abraza a la OTAN y a Marruecos y mañana de demoniza al maldito mercado atacando el bolsillo de las eléctricas y a los bancos. Los juegos de salón ya no llegan a la caja del supermercado.

Aquel plan de digitalizar y descarbonizar España con los miles de millones del Banco Central Europeo se ha ido a freir muchas puñetas. El dinero no ha llegado a una clase media profundamente descontenta y empobrecida. Se les pasó el arroz. Y en el gélido otoño que viene, caerán las hojas de los árboles y la credibilidad del Gobierno en una España que nadie ya podrá descabronizar.