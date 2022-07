No soy taurino

Este año se ha trasladado al mes de junio esa inveterada costumbre de la misma señora que todos los años, cámara en mano, se lanza a denunciar que las calles de mi ciudad, Santa Cruz de Tenerife, aparecen llenas de basura después de un día grande de carnaval. Sí, el centro urbano aparece cubierto por una mezcla informe de meados, bolsas de basura y porquería varia, y sería interesante que procurásemos ser un poco más cívicos, pero lo cierto es que el servicio público de limpieza funciona razonablemente bien, y en pocas horas no queda ni rastro de esa cochinada que aparece retratada al amanecer.

Supongo que esa vecina o quienes se la tienen jurada al carnaval no conocen cómo queda el centro de Valencia después de Fallas, las calles de Madrid después del Orgullo o, acabáramos, Pamplona después de Sanfermines. Hablemos, pues, de fiestas o celebraciones en el centro de las grandes capitales. Hablemos de Sanfermines. Intento hacer de la libertad mi bandera y no celebro aquello que no me interesa. Supongo, de hecho, que no soy el único que he aprendido a, digamos, convivir con la injusticia y la intolerancia, podríamos decir que de alguna manera paso por alto ciertas cuestiones y miro para otro lado. Pero entre las cosas que me producen rechazo verdadero se encuentra el maltrato a los animales.

Ese y no otro es el principal reclamo de los Sanfermines, ocho días de paseos narrados por televisión como si fueran partidos de fútbol, en los que se persigue, golpea y acorrala a seis toros a los que finalmente se dará muerte en una plaza entre los gritos de un público feliz y entregado, ávido de celebrar cómo los últimos minutos de vida de un animal son puro sufrimiento y tortura. Maltratar a un pacífico mamífero por gozosa diversión no fue un arte ni en la época de las cavernas, imaginemos en la era de internet con banderillas y espada.

Por eso me sorprende que, dos años después, pasado lo peor del COVID-19, hayamos avanzado tan poquito. El poder de las masas, el dinero por encima de la ética y ese primitivismo no superado, subyacen detrás de semejante blanqueamiento del maltrato. Se convierten, a fin de cuentas, en un escaparate mundial en el que banalizar la crueldad y la violencia de la tauromaquia, y donde hay hasta un consenso entre los medios de comunicación para no cuestionar la dimensión ética de lo que enseñan con tanta despreocupación.

Sí, yo como carne, pero desconozco cuál es la belleza de la llamada “fiesta nacional”. Ignoro qué estética puede encerrar la sangre derramada de un animal y qué valores contiene una celebración de estas características, pero sí entiendo que un país no puede ser conocido en todo el mundo por semejante atrocidad. Nuestro sentido del arte, nuestra gastronomía, nuestra música, el encanto de nuestros pueblos… Cada rincón de España tiene todo lo mejor para atraer al visitante, pero ganar proyección internacional por torturar a seres vivos con la anuencia de lo público me parece todo un desatino.

Recuerdo las épocas en que me inquietaba que me sacaran una foto vestido de mamarracha en carnavales, seguro con tres o cuatro copas encima. Esa ocultación como sinónimo de mantener cierta imagen y decoro, fíjate tú. Afortunadamente superé aquellos tiempos y hoy me limito a pedir a mis convecinos que, por favor, contengamos nuestro aparato urinario y meemos menos las calles, que pensemos en la sanidad y limpieza de nuestra ciudad a la hora de divertirnos. En todo caso el disfraz de mamarracha me parece una costumbre mucho más inofensiva y menos aberrante que tirar una cabra por un campanario, poner a dos perros a pelear o las múltiples manifestaciones de salvajismo con los toros como motivo, hoy alanceados, mañana arrojados al mar, a cada rato sencillamente apuntillados.