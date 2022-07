Ser de izquierdas no es fácil

En el reciente Debate de la Nación surgió la gran novedad imprevista donde los que apoyan al gobierno de Pedro Sánchez aplaudieron su nuevo posicionamiento para luchar en contra de la inflación y preservar la riqueza del país manifestando que al fin este había girado hacia la izquierda dando un salto muy por encima de su condición socialdemócrata habiéndose asomado, al menos, al prólogo del Manifiesto Comunista de Marx y Engel.

La izquierda lleva tiempo, y más ahora, a pesar de los pronunciamientos vacuos e intrascendentes para el progreso de los pueblos, incluido el español, que permanece como diría Jean Baudrillard, en estado de divinidad, anda por altos y anchos horizontes sin aterrizar en la tierra que en su día Eliot tituló como “baldía” disgregándose la retórica intencionada de los políticos en falsarias actitudes diametralmente opuestas a las ideas que dicen defender .Se dice lo que se piensa pero no se hace lo que se dice.

Habría que hacerse la pregunta ¿Se puede hoy ser de izquierdas? ¿Qué es ser de izquierdas? Si es que aún creen en la revolución, aunque lo digan con la boca chica, esto es mala cosa porque en España no habrá revolución alguna y además ¿no vivimos en una economía donde el motor es el beneficio? ¿Permite ese motor desajustado en estos momentos muchos retoques en su modo de producción? Nos encontramos inmersos en una economía de mercado donde ahora hay muchos más ricos y poderosos que nunca pero a la vez existen muchos más pobres y menesterosos que es la consecuencia del sistema que al menos en Europa Occidental se hace difícil dislocar o romper. De ahí que los que dan giros a la izquierda son estos tan tibios, poco o nada consecuentes con su ideología que no pueden zafarse aunque quisieran del sistema capitalista lo que ha motivado que algunos que transitan por su mismo espacio y con pronunciamientos académicos donde prevalece la teoría económica hayan manifestado, al margen del entusiasmo colectivo de un gobierno atrapado que no encuentra salida y s pretextos para definir la situación actual que ¿No será que el sistema capitalista, al igual que la circulación solo puede discurrir por la derecha y habrá que reconstruir el beneficio o excedente empresarial con remedios conservadores?

Ya vemos cómo la inflación se dispara y no se remediará con las medidas que va adoptar el gobierno; seguiremos caminando por el borde del barranco mirando con cierto temor a un fondo que nos abruma, ya que parece determinante que la izquierda occidental en este momento piensa menos ir hacia una sociedad igualitaria como en la guerra convirtiéndose en el testigo mudo de una historia que no nos cuentan o bien que la disimulan tras los bastidores de la incompetencia.

Norberto Bobbio remarcó que el discurso de la izquierda es liberar a sus semejantes de las cadenas que les han sido impuestas por los privilegios de raza, de casta, etc. Por lo que considera que izquierda es un concepto espacial no ontológico y hoy es como una caja hueca donde apenas si tiene resonancia llegándose a la convicción basado en la evidencia que la izquierda como menciona Baudrillard, se encuentra en el espacio de la divinidad y del simulacro. Por lo que ser de izquierdas no es nada fácil si no se aparta de la demagogia y aterriza en el campo de una ideología consecuente.