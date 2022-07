No hay futuro sin educación

Como se suele decir «no hay nada definitivo que lo provisional» y eso que parece ser una constante en nuestra comarca, lo podemos confirmar con el IES Guaza. Esta instalación formada por lamentables barracones de obra y puesta en marcha en el año 2002 de forma provisional hasta que se levantara la definitiva, continuará, 20 años después, arrastrando su pésimo servicio ya que nuevamente los retrasos en las obras del nuevo centro educativo del Parque de La Reina condenan a los alumnos y profesores del IES Guaza a seguir sufriendo unas instalaciones que no cumplen las mínimas condiciones y volverán a forzar a los niños de la zona a empezar el curso escolar en estos barracones de obra prefabricados.

Esta es una muestra del estado de la educación en el Sur de Tenerife, donde el trágico déficit de las adecuadas infraestructuras educativas supone un serio hándicap para el desarrollo de nuestra comarca y de los que aquí vivimos.

La población del Sur de Tenerife ha crecido de manera tan importante que ya podemos considerarnos una nueva metrópolis. Entre los años 2000 y 2019, Adeje ha tenido un crecimiento relativo de su población del 241%, San Miguel de Abona del 185%, Granadilla de Abona del 147% y Arona del 111% según el Instituto Canario de Estadística (Istac). Sin embargo, como ya expusimos en nuestra hoja de ruta, Ocho pasos hacia el futuro del Sur, la inversión y generación de las necesarias infraestructuras públicas no ha sido, ni de lejos, proporcional a este crecimiento poblacional.

Los colegios y centros de la comarca no pueden hacer frente a las necesidades de esta ciudadanía, cada vez más numerosa. Aulas abarrotadas, ratios inoperativas y déficit de servicios, que no solo conducen a una degradación de la calidad de la formación, sino que favorece al temido abandono escolar. Continuar dejando de atender a la educación del Sur supone un fracaso del que ya estamos siendo testigos y condena a miles de personas tanto estudiantes como trabajadores a la marginalidad laboral y social, a ser una sociedad que no progresa y que ve como las oportunidades pasan por delante de sus ojos sin la más mínima posibilidad de poder aprovecharlas y mejorar sus vidas.

Infraestructuras como el IES Parque de la Reina o el Centro Integrado de Formación Profesional de Adeje son fundamentales para avanzar hacia un futuro próspero en el sur. A ellas se unen otras muy reivindicadas en nuestra comarca, como un centro de educación secundaria en las medianías de Arona o un nuevo centro escolar en Abades, para el que el Ayuntamiento de Arico ha puesto a disposición de la Consejería de Educación el suelo. Es vital la ampliación del catálogo de la oferta educativa para poder cubrir la demanda de la economía del siglo XXI.

La dignificación del trabajo de los profesores, las adecuadas infraestructuras educativas y de formación, la generación de espacios que procuren el adecuado clima docente es fundamental si queremos el progreso de nuestra comarca. No podemos seguir permitiendo la situación que padecemos, hacinando a nuestros hijos en barracones propiciando esa «misión imposible» de enseñar para los docentes. Tenemos que cuidarlos, mimar su presente y velar por su educación, porque serán ellos quienes construyan nuestro futuro.