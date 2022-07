Los cuadros del Parlamento de Canarias son un exponente de la pintura de historia. Lo son porque narran acontecimientos decisivos para entender desde el presente el pasado del Archipiélago.

En otro lugar he defendido que el lienzo La fundación de Santa Cruz representa con nitidez el imaginario de la conquista, pues muestra a los invasores europeos tomando posesión de Tenerife sin reparar en sus antiguos habitantes, excluidos de la escena. La obra conocida como La entrega de la princesa, sí deja espacio a la antigua población insular cuando detalla la rendición de Gran Canaria, la cual refiere a partir de la entrega de una niña indígena a las tropas castellanas en señal de sumisión. Es cierto que hay quienes quieren ver en este episodio el inicio de una armoniosa mezcla cultural, pero también lo es que este cuadro encarna el imaginario de la anticonquista mediante el blanqueo de la violencia del proceso colonial.

Por lo demás, ambas obras poseen otra dimensión que no cabe obviar. No solo representan una aproximación política a la historia de las Islas, sino que están situadas en su Parlamento autonómico. De modo que la recepción de estas pinturas no puede ceñirse exclusivamente al dominio de lo estético. Su interpelación tiene también un enorme componente político.

De hecho, quienes contrataron a Manuel González Méndez a principios del siglo XX para que pintara estos cuadros, lo hicieron con una motivación inequívocamente política. Era necesario dar lustre a la nueva sede de la Diputación Provincial de Canarias y el tema de la conquista, junto a otras formas de exaltación patriótica, era habitual en la producción cultural entonces. El Archipiélago desempeñaba en aquel momento una función esencial para la corona de España, pues, tras la independencia de sus excolonias en América, se tenía a las Islas como el último reducto de su sueño imperial.

Es lógico que las élites isleñas se identifiquen aún con las escenas de conquista que adornan el Parlamento. Al fin y al cabo, se consideran herederas de sus colonizadores, lo mismo que de quienes colocaron dichos cuadros en ese lugar. Lo que sí resulta extraño es que esta minoría aún no entienda por qué a otros sectores de la sociedad canaria no les ocurre lo propio.

Cuando ambos cuadros presidían la que entonces fue convertida en sede de la Mancomunidad Provincial, dos mujeres fueron allí condenadas a prisión. El motivo de esta sanción fue oponerse al alzamiento militar de 1936. Si durante el juicio estas repararon en la presencia en la sala de los lienzos, no es probable que se reconociesen en la imagen de los invasores. Más difícil es pensar que ninguna de ellas se identificase con el destino de la muchacha indígena protagonista de La entrega de la princesa, sobre todo tras comprobar cómo diecinueve de sus compañeros eran castigados con la pena de muerte por defender la legalidad republicana.

Algo similar han experimentado algunas de las personas implicadas en las últimas décadas en la defensa de la riqueza natural y cultural del Archipiélago. No obstante, quienes gobiernan Canarias siguen utilizando dicha sala del Parlamento para dar cobertura a quienes destruyen con impunidad, como en La fundación de Santa Cruz, los vestigios guanches de la isla, como ha sucedido recientemente en el Puertito de Armeñime.

La pintura de historia, insisto, nos obliga a tomar partido porque su finalidad no es otra que recrear desde el presente, el pasado y el porvenir. Por eso sus escenas generan un efecto reflejo en la mirada de quienes las contemplamos. Y es que, mientras estos cuadros continúen donde están, será inevitable equiparar su narrativa con episodios de la política canaria contemporánea, como nuevos atentados contra su medio ambiente o cualquier tipo de incidente racista, clasista o sexista.

Es urgente que las diputadas y diputados canarios, cualquiera que sea su signo político, intervengan en el Parlamento para que este se adecúe a nuestros valores democráticos. Se podría empezar resignificando el espacio que estos cuadros ocupan independientemente de su calidad artística, para que sea también reconocida en la Cámara la memoria de los indígenas del Archipiélago. Pero, sin duda, la solución de retirarlos es la medida que mejor encaja con la necesidad de explicar cuáles son sus vínculos históricos con la colonialidad. Lo que parece imposible es que algún día no haya gente en las Islas a la que estas pinturas no le recuerden que la justicia es más que un ideal.