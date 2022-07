Principios y finales

Decía Groucho Marx “estos son mis principios, pero si no les valen tengo otros”. Era un adelantado a su tiempo. Hace no muchos años, los partidos políticos ‘progresistas’ marcaban distancia de la derecha gobernante exhibiendo su código ético, que era incompatible con cualquier sospecha o atisbo de ilegalidad. No solo con la probada, sino también con la simplemente sospechada.

Para demoler tan estrictos principios solo hacía falta una cosa: que los que gobernaban se fueran a la oposición y la oposición entrara en el Gobierno. Aquella ética bíblica y estricta se convirtió en agua de borrajas. Ya nadie predica en las plazas aquello de que “en verdad os digo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que nombrar a un viceconsejero de Economía con un juicio abierto”. La izquierda del Pacto de las Flores ha terminado aterrizando en el sentido común. Por conveniencia, es cierto. Pero no deja de ser una buena noticia. En esta país todo el mundo debe ser inocente hasta que sea declarado culpable. Y a la pena de telediario, ya de por sí jodidilla, no se le puede añadir la presunción de culpabilidad y la exigencia de dimisión inmediata sobre la base de sospechas no probadas. Al director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y a la entonces directora general de Recursos Económicos, les ha caído encima la Fiscalía por los cuatro millones y pico que se pagaron por unas mascarillas que nunca llegaron a Canarias. Es uno de los muchos casos de estafas que están surgiendo como setas por toda España después de que el Gobierno central se inhibiera escandalosamente de su obligación de conseguir material sanitario y lo convirtiera en un sálvese quien pueda: un caos en el que cada Comunidad Autónoma tenía que buscarse la vida por su cuenta y sus muchos riesgos. Lo que inicialmente se presentó como un caso contra Díaz Ayuso en Madrid, por la participación de su hermano, se ha convertido en un ventilador que esparce un oloroso estiércol que afecta a todos, de todos los colores y en todos sitios. Es verdad que es un escándalo haber pagado una pasta por adelantado a una empresa de muy dudosa solvencia y que tenía la misma relación con el mundo sanitario que con la física cuántica. Pero una chapuza no es necesariamente un delito. El presidente Torres está intentando navegar las aguas turbulentas de un caso que se le puede envenenar a nivel político. Alguno de sus socios, de los que más chillaban por la ética en la oposición, van a tener que hacer encaje de bolillos para salir airosos de su estruendoso silencio.